Общество 06.12.2022 в 18:31

В Улан-Удэ врачи выходили больного дедушку после инсульта

Тело пенсионера наполовину парализовало, но медики сотворили чудо
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ врачи выходили больного дедушку после инсульта

В Республиканской клинической больнице имени Семашко поделились счастливой историей. Осенью 67-летний пациент, находящийся на реабилитации в Центре Восточной медицины, столкнулся со страшным диагнозом – инсульт.

 «В 09:00 утра он почувствовал слабость в правых конечностях. Лечащий врач при осмотре больного четко выявил клинику инсульта – нарушение речи и парализацию правой половину тела. В экстренном порядке был согласован перевод в РКБ им. Н.А.Семашко», 

- рассказали в пресс-службе ведомства.
Пациента привезли в больницу в 10:45. Ему срочно провели компьютерную томографию головного мозга, но на ней признаков инсульта не выявили. Тогда врач Жаргал Бухаев выявил у больного грубый неврологический дефицит - уровень сознания снизился до оглушения, пациент не понимал обращенную речь, с трудом выговаривал слова, и уже не мог двигать правой рукой и ногой.  

«Учитывая, что время развития инсульта у больного составляло 2 часа - принято решение провести исследование сосудов головного мозга, чтобы выявить тромб в крупных мозговых сосудах, в 11:10 больному провели МСКТ ангиографию сосудов головного мозга, тромб был обнаружен в сегменте М2 левой средней мозговой артерии»,

- сообщили медики.
В экстренном порядке собрали консилиум из врачей - ставился вопрос о возможности проведения экстренной операции. Важно было установить: перенесет ли ее пациент, есть ли техническая возможность для проведения операции, живая ли ткань мозга и высок ли риск последующих осложнений?

«Наша задача – точно установить, есть ли у пациента участок ишемии в мозговом веществе. После чего, совместно с коллегами принимаем решение о необходимости проведения ангиографии для определения уровня тромбирования мозговых сосудов. Все это занимает 20-30 минут»,

- прокомментировала врач-рентгенолог Мария Викторовна Мантатова.
Суть тромбоэкстракции заключается в механическом удалении тромба в сосудах головного мозга, который и явился причиной инсульта. Через прокол в бедренной артерии хирург Цыден Бальжитов провел катетер до закрывшегося сосуда и успешно удалил тромб.




«Оперативное вмешательство выполняется в условиях рентгеноперационной при помощи современного ангиографического комплекса, который был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение» для обеспечения бесперебойной работы Регионального сосудистого центра и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения. В этом году в РКБ было выполнено 13 тромбоэкстракций»,

 - рассказал заведующий РХМДиЛ Юрий Борисович Хамаганов.
При повторном осмотре врачом неврологом у пациента наблюдалось полное прояснение сознания, восстановилась речь и наблюдалось нарастание силы в правых конечностях.

Уже спустя день, 27 октября пациент был в ясном сознании, мог сам говорить, правильно ориентировался в пространстве, сам присаживался. Тогда его перевели в отделение неврологии для инсультных больных. Уже 9 ноября 67-летний мужчина выписался и ушел из отделения на своих ногах.

Как признают врачи, случай этого пациента, скорее, исключение. По статистике, лишь 8% перенесших инсульт возвращаются к полноценной жизни. Чтобы «чудо» произошло, необходимо, чтобы сложилось несколько факторов. Один из значимых - поступление пациента в первые 6 часов от момента начала инсульта. Этот период называют «золотое терапевтическое окно»

Медики обращают внимание: высокий риск развития инсульта наблюдается у людей, кто не контролирует артериальное давление; имеющих высокий холестерин и признаки атеросклероза сосудов, кровоснабжаюших головной мозг; жителей с нарушением ритма сердца и сахарным диабетом.

«Если вы или ваш родственник страдает хотя бы одним из перечисленных заболеваний, важно знать первые признаки инсульта, важно знать куда ехать. Чем быстрее доставят пациента, тем выше шанс у врачей уменьшить неврологический дефицит у больного, сохранить его способность к самообслуживанию, а, возможно, вернуть к любимой работе», 

- добавляют врачи.

Фото: pixabay.com, РКБ имени Семашко

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