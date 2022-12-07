Общество 07.12.2022 в 09:58

Более 900 граждан Бурятии призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022

Призывники не будут направляться в зону СВО и в части на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей


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Более 900 граждан Бурятии призваны на военную службу в рамках осеннего призыва 2022
Свыше 900 новобранцев были призваны военными комиссариатами Бурятии с начала осеннего призыва граждан на военную службу. Более 600  призывников уже направлены в воинские части и соединения Восточного военного округа для прохождения военной службы. Всего планируется призвать более 1200 граждан республики, сообщили в пресс-службе ВВО.

На сборных пунктах призывники были обеспечены зимним и летним комплектом формы одежды, армейским несессером, банковской картой, для зачисления денежного довольствия, а также продовольственный пайком на путь следования к месту  службы.

Стоит отметить, что большинство призывников из Бурятии будут проходить службу в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО.

Кроме того, призывники не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции.

Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены в запас в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленные сроки. Осенний призыв 2022 года  закончится 31 декабря текущего года.

Фото: ВВО
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