Общество 07.12.2022 в 11:43
Митингующие в Улан-Баторе: «Примите ответственность!»
Протесты в Монголии продолжатся, пока власти не накажут коррупционеров - участники
Текст: Номер один
Акции протеста в столице Монголии будут продолжаться до тех пор, пока виновные в масштабных хищениях не будут наказаны. Об этом заявили в беседе с корр.ТАСС участники митинга, проходящего на центральной площади Улан-Батора.
«Мы будем маршировать на площади Сухэ-Батора до тех пор, пока власти не примут четкого решения и не накажут коррупционеров», - сказал один из участников акции протеста. Другие собеседники корр. ТАСС также подтвердили, что намерены продолжить сегодня, несмотря на тридцатиградусный мороз.
Накануне, ближе к полуночи, люди стали расходиться, на площади погасло освещение. Немногие остающиеся на месте участники акции продолжали скандировать лозунги, главным из которых стал призыв к правительству и президенту: «Примите ответственность!».
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Власти создали рабочую группу для диалога с участниками протестов, которую возглавил руководитель администрации правительства и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
Парламент Монголии на экстренном заседании рассматривал возможность введения в Улан-Баторе чрезвычайного положения, но после того, как люди мирно покинули район здания правительства, решил, что необходимости в этой мере пока нет.
Фото: montsame.mn
«Мы будем маршировать на площади Сухэ-Батора до тех пор, пока власти не примут четкого решения и не накажут коррупционеров», - сказал один из участников акции протеста. Другие собеседники корр. ТАСС также подтвердили, что намерены продолжить сегодня, несмотря на тридцатиградусный мороз.
Накануне, ближе к полуночи, люди стали расходиться, на площади погасло освещение. Немногие остающиеся на месте участники акции продолжали скандировать лозунги, главным из которых стал призыв к правительству и президенту: «Примите ответственность!».
Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Власти создали рабочую группу для диалога с участниками протестов, которую возглавил руководитель администрации правительства и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
Парламент Монголии на экстренном заседании рассматривал возможность введения в Улан-Баторе чрезвычайного положения, но после того, как люди мирно покинули район здания правительства, решил, что необходимости в этой мере пока нет.
Фото: montsame.mn
ТегиМонголия протесты продолжение