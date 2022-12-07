Общество 07.12.2022 в 12:41

В Бурятии полицейские уберегли мужчину от потери около 5 млн рублей

Для этого стражам правопорядка пришлось буквально ловить жертву мошенников по дороге в банк
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Текст: Номер один
В Бурятии полицейские уберегли мужчину от потери около 5 млн рублей
Утром 6 декабря на «телефон доверия» МВД по Бурятии позвонила 72-летняя жительница поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района и рассказала о том, что в отношении ее 47-летнего сына совершаются мошеннические действия, а именно, оформлены кредиты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Она добавила, что сын уже перевел злоумышленникам часть кредитных средств и поехал в Северобайкальск, чтобы перечислить следующую сумму. На уговоры отказаться от этой затеи и убеждения пенсионерки в том, что он стал жертвой мошенников, мужчина не реагировал. Между тем, речь шла о миллионах рублей.

Поступившее сообщение незамедлительно было передано в отдел полиции «Северобайкальский». Следователь оперативно связалась с находившимся в пути 47-летним гражданином. Сотруднику юстиции, а затем и оперуполномоченному уголовного розыска потребовалось немало времени, чтобы объяснить мужчине, что в отношении него, действительно, осуществляются противоправные действия, а затем и выяснить все обстоятельства случившегося.

Так, полицейским удалось установить, что злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил жителю поселка ещё 1 декабря и, по стандартной схеме, сообщил об оформлении на его имя займа на сумму более 2,7 млн рублей. Кредит потерпевший, конечно же, не оформлял, но убедившись в его наличии в системе онлайн-банкинга, по рекомендации звонившего «вернул деньги в финансовую организацию». На самом же деле он перечислил их через оператора в отделении банка на счет мошенника.


По требованию того же лжеработника финансового учреждения, он предпринял усилия, чтобы «перечислить в банк» еще 2 млн рублей – для завершения начатого и избежания возможных встреч с преступниками в дальнейшем. При этом гражданин сам не понял, как, продиктовав собеседнику пришедшие ему в смс-сообщениях пароли, взял автокредит на указанную сумму.

Перевести деньги псевдосотруднику банка жителю поселка, к счастью, не удалось: в дело вмешалась мать потерпевшего, а затем и сотрудники полиции, которые уберегли его от совершения финансовой операции и пресекли действия злоумышленников.

Благодаря следователю, оперативно связавшемуся со службой безопасности банка, были не только сохранены взятые мужчиной в кредит два миллиона рублей, но и ранее переведенные злоумышленнику 2,7 млн рублей, которые все еще находились на указанном мошенником счете и впоследствии были удержаны работниками финансовой организации.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «мошенничество».

Фото: pixabay.com
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преступность мошенники банк

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