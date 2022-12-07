Песок просит дорогу, но водители не реагируют

В Улан-Удэ пескоразбрасывающие машины Комбината по благоустройству в круглосуточном режиме подсыпают городские дороги. За сегодняшнюю ночь они подсыпали более 120 участков, на которые высыпали 350 тонн песка. Это около 200 пескоразбрасывающих машин, сообщили в мэрии столицы Бурятии.Ночью работы выполняются быстрее, а днем процесс замедляется из-за пробок. В связи с этим, Комбинат по благоустройству на экспериментальной основе внедрил звуковое оповещение, призывающее уступить дорогу дорожной машине.«В период снегопадов нам нужно оперативно проводить подсыпку, чтобы обезопасить движение на городских дорогах. Однако бывают случаи, когда на дорогах наша техника не может проехать через пробки. Это замедляет работы. Поэтому мы оснастили нашу технику звуковым оповещением, чтобы автомобилисты пропускали дорожные машины, - рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.Мы проверили, уступают ли автомобилисты дорогу спецтехнике для подсыпки дорог. Водитель Комбината по благоустройству, Виталий Хабиббулин, спускается с пр. 50-лет Октября в сторону Элеватора, на пескоразбрасывающей машине работает звуковое оповещение. Однако, водители не торопятся уступать дорогу. На этом небольшом участке Виталию пришлось останавливаться пять-семь раз. Только ближе к самому Элеватору автомобилисты начали пропускать Виталия, чтобы он мог подсыпать дороги.Отметим, после каждого снегопада водителям машин-пескоразбрасывателей нужно посыпать 1 миллион 400 тысяч квадратных метров дорог столицы республики.Фото: ulan-ude-info.ru