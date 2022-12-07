В Бурятии назвали лучшие пресс-службы конкурса «Хрустальный валенок»

В Улан-Удэ определились победители и призеры в номинации «Лучшая пресс-служба Бурятии» ежегодной премии за достижения в сфере рекламы и PR «Хрустальный валенок», сообщили в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления.Студенты кафедры «Медиакоммуникации» ВСГУТУ провели очередной опрос экспертов – редакторов региональных СМИ, которые оценили качество взаимодействия организаций республики со СМИ. Лучших определяли в трех категориях – «Пресс-служба органов государственной власти и местного самоуправления», «Пресс-служба коммерческих компаний» и «Пресс-служба некоммерческих компаний».В этом году среди пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления лучшей впервые стала пресс-служба Управления ГИБДД МВД РФ по Республике Бурятия. Второе место заняла администрация Улан-Удэ, третье – Министерство культуры республики.Лауреатами конкурса этого года стали также пресс-службы прокуратуры Бурятии, республиканского Министерства социальной защиты населения, Главного управления МЧС России по РБ, Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ, Министерства внутренних дел по РБ, Республиканского агентства лесного хозяйства.«Очень рад за ГИБДД: они девять лет подряд выходили в финал, но, к сожалению, никогда не побеждали. Их победа заслужена. Они работают хорошо и стабильно. Следственный комитет, Республиканское агентство лесного хозяйства и Министерство социальной защиты практически всегда выходят в финал и даже не раз побеждали. Но то, что в этом году в финал вышло МВД – это сенсация, учитывая давние претензии журналистов к пресс-службе МВД. Приятной неожиданностью стал выход в финал конкурса покураторы РБ. Очень рад возвращению в число лучших пресс-службы МЧС по РБ. После выхода на пенсию Татьяны Гулгеновой, бывшего начальника отдела информации, пропаганды и связей с общественностью МЧС по РБ, долгое время там никак не могли организовать работу со СМИ», – прокомментировал итоги конкурса заведующий кафедрой «Медиакоммуникации» ВСГУТУ Андрей Кузьмин.Среди пресс-служб коммерческих компаний Улан-Удэнский авиационный завод впервые за девять лет уступил лидерство, заняв в этом году лишь третье место. Победителем же стал МУП «Управление трамвая». Напомним, что в 2020 году они были близки к триумфу, заняв второе место. Второе место – у МУП «Водоканал».В номинации «Пресс-служба некоммерческих организаций» также новый победитель. Им стала пресс-служба «Объединенной дирекции Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка» («Заповедное Подлеморье»), которая в 2020 году заняла третье место. Бессменный лидер прошлых лет «Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева» в этом году разделил второе место с «Государственным бурятским академическим театром драмы им. Х.Намсараева». Третье место – у Национального музея Республик Бурятия.«Надо отметить, что в плане взаимодействия со СМИ и работы в социальных сетях лучше всех поставлена работа в учреждениях Министерства культуры Бурятии и в организациях городского хозяйства Улан-Удэ», – резюмировал итоги конкурса Андрей Кузьмин.Фото: esstu.ru