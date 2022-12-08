Бурятия шагнула в демографическую яму

В Бурятии, по данным Управления ЗАГС, в ноябре 2022 в республике родилось 799 детей, что на 13% меньше аналогичного показателя ноября прошлого года (когда родилось 926 детей). Напомним, что чуть больше девяти месяцев назад (срок стандартной беременности) началась СВО, и ноябрьская статистика показала снижение важного демографического показателя. О том, как отразится геополитика и экономика на желании женщин Бурятии рожать, в материале «Номер один».Тема хорошей рождаемости в Бурятии пропала из лексикона чиновников и депутатов примерно три года назад. Ранее ораторы очень любили ставить чуть ли не себе в заслугу высокую рождаемость в республике, объясняя это растущим уровнем жизни и мерами материального стимулирования рожениц - от маткапитала до льготной ипотеки. Все это работало до определенного времени. В сентябре 2019 года, еще до ковида и экономических проблем, зафиксирован месячный рекорд - 1138 рождений. После этого показатели пошли вниз.Одним из основных факторов отрицательной демографической динамики в Бурятии стало эхо Великой Отечественной войны. Из-за ВОВ, когда погибли миллионы молодых мужчин, родилось мало детей. И которые, в свою очередь, дали такие же малочисленные волны деторождений, последняя из которых совпала с 90-ми годами, когда советская экономика перестраивалась на капиталистическую. Примерно с 2020 года эта волна снова начала негативно влиять на демографию Бурятии.На демографию в минус сработали и ежегодно высокие темпы отъезда молодежи из Бурятии на учебу, на вахты и на ПМЖ в другие субъекты.Также депопуляция ускорилась в связи с пандемией COVID-19. Хотя женщины и мужчины молодого и среднего возраста в целом пережили этот период без серьезных людских потерь, однако экономические трудности явно не способствовали росту рождаемости.Ко всему негативу прибавился 2022 год, начавшийся с довольно серьезных психологических потрясений: в феврале - СВО, затем резкий скачок цен на импорт, вследствие чего население вынужденно сократило траты. Вдобавок с марта 2022 года в Бурятии началась первая волна уезжающих на ПМЖ за границу, в основном IT-специалистов и предпринимателей.В сентябре пошла вторая волна «утечек». Это и мобилизованные молодые люди (в основном технических и рабочих специальностей), и уехавшие от мобилизации представители той же IT-индустрии, технические специалисты и бурятской творческой интеллигенции.- Пока это отразится лишь на рынке труда в Бурятии, а что касается демографического влияния, то мы особенно ярко увидим спад рождаемости к лету 2023 года, спустя девять месяцев после масштабного сентябрьского оттока, - полагает председатель РОО «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов.По его словам, поскольку в основном уезжают молодые мужчины, а остаются молодые женщины, то «дефицит мужчин-отцов станут восполнять представители так называемых дружественных стран, прежде всего из Средней Азии и Китая».В том, что рождаемость будет и дальше падать в Бурятии, убеждена и директор улан-удэнского Центра урегулирования конфликтов Светлана Тоневицкая.По ее словам, «институт семьи у нас разрушается, а число браков падает». Напомним, что, по данным ЗАГС, три последних года в Бурятии наблюдается снижение числа регистраций. В сентябре 2022 в Бурятии заключено 1338 браков, в октябре - 950, а в ноябре – 604. И эта тенденция продолжит наблюдаться и дальше, поскольку сентябрьский рост связывают со срочным оформлением отношений из-за получения будущих выплат для жен мобилизованных. В связи с тем, что они предоставляются лишь женщинам, состоящим в официальном браке.- Все начинается не только в семьях, но и в наших школах, где дают знания, которые зачастую молодым людям не пригождаются, а вот действительно необходимым вещам, например, элементам психологии, умению решать возникающие конфликты в семье, никто и нигде не учит молодое поколение, - продолжает Светлана Тоневицкая. - И когда браки распадаются, в том числе из-за измен и домашнего насилия, поскольку супруги не в силах разрешить возникающие конфликты, то о каком росте рождаемости в республике можно говорить?Как отмечает эксперт, «проблема в том, что в стране проводится крайне невнятная и непоследовательная государственная политика в области семьи, а многочисленные уполномоченные занимаются лишь ролью пожарных, которые тушат уже разгоревшиеся тяжелые конфликты жалобщиков и зачастую трудно там что-то кардинально поменять в семье».Также, по словам эксперта, «материальные стимулы в виде пособий, маткапитала и льготной ипотеки могут только дополнять, но не стать главной причиной для принятия решения женщиной рождения детей».Главным в этом вопросе все же остается «стабильность в супружеских отношениях и уверенность женщины в завтрашнем дне».Пока же о стабильности можно только мечтать, а уровень тревожности населения в стране, по данным опросов Фонда общественного мнения, после осенней частичной мобилизации колеблется от месяца к месяцу на уровне 50 - 60%. Что является очень высоким показателем.Эти настроения подпитывает ухудшающаяся ситуация с экономикой, вызванная санкциями и изоляцией страны. Нерешенностью вопроса о сроках окончания СВО и гарантиях неповторения в 2023 году новой волны «частичной мобилизации». А также с общим непониманием ближайшего будущего у абсолютного большинства населения Бурятии.В итоге все мы являемся свидетелями крупного демографического эксперимента, поскольку с таким сочетанием самых разных факторов наш регион еще ни разу не сталкивался. Результаты увидим летом 2023 года, хотя и конец 2022 года уже довольно показателен.Фото: «Номер один»