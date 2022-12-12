Интернет-покупки по акции

Вопрос: «Какие покупки в интернете по акции можно вернуть?»

Отвечает Роспотребнадзор:

- От покупки в Интернет-магазине можно отказаться в любое время до доставки, а после передачи товара - в течение семи дней, если сохранили товарный вид и потребительские свойства.

Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Передать заказанный товар обязательно в срок, даже если он еще не оплачен.

Если продавец тянет с отгрузкой или доставкой оплаченного товара, то можно потребовать уплаты за каждый день просрочки неустойки (пени) в размере 0,5% суммы от предварительной оплаты. Если покупку не передали по вине покупателя, то сроки доставки пересогласовываются.

Необходимо быть внимательными к навязыванию дополнительных товаров и услуг!

Комплектность товара определяется изготовителем, а проверка качества и консультирование по выбору товара вообще не могут являться дополнительными услугами, потому что входят в обязанности продавца.

Если предлагают застраховать товар или расширить гарантию помните, что гарантийный срок, заявленный изготовителем не может быть уменьшен и должен быть раскрыт продавцом до заключения договора. Зачастую «программы страхования» или иной «защиты покупателя» дублируют в себе обязанности, которые продавец или изготовитель и так должны выполнять в силу закона (например, обмен на качественный или ремонт).

Если информацию о возврате товара надлежащего качества не предоставили в письменной форме в момент доставки, то отказаться от товара можно в течение 3 месяцев.

Если покупка в Интернете оказалась ненадлежащего качества, то вы имеете все те же права, что и при покупках в обычных магазинах. Статьи 18-24 Закона «О защите прав потребителей» предусматривают возможность замены товара на новый, перерасчета стоимости, а также возврата продавцу товара с недостатками. Чем раньше заявите о наличии недостатка в товаре, тем легче будет продавцу разобраться с этой проблемой.