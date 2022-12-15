Общество 15.12.2022 в 10:00

Школьные взносы

За что родители не должны платить?
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Текст: Номер один
Школьные взносы
Номер один

Вопрос: «За что родители должны платить в школе?»

Елена Петровна И.

Образование дети получают бесплатно. Но иногда родкомитет предлагает сдать деньги на установку кулера, бумагу для принтера, рабочие печатные тетради. Это допустимые, но не обязательные расходы. Любой сбор денег на такие нужды должны быть только с согласия родителей.

Что школа предоставляет без взимания платы:

- учебники и рабочие тетради, если они включены в учебно-методический план;

- охрана и безопасность;

- спортивный инвентарь;

- мебель;

- ежедневная и генеральная уборка.

За что платят родители:

- услуги группы продленного дня. Родители платят за питание и присмотр за ребенком;

- школьная форма. Ученики обязаны носить форму, если этого предусмотрено правилами школы. Но требование покупать одежду у конкретного поставщика - незаконное. Некоторым семьям форма или компенсация предоставляется за счет бюджета.

- дополнительные занятия и кружки. Если это предусмотрено внутришкольными документами

- участие в культурных мероприятиях. При общешкольных или внеклассных выездах по желанию родителей

- дополнительное питание. Кроме бесплатного ежедневного горячего питания в начальной школе или с учетом льгот.

По желанию родители могут купить, например, дополнительные рабочие тетради для проверочных работ, шторы в свой класс, подарки детям, диспенсер для воды или новые лыжи. Чтобы оказать добровольную финансовую помощь школе, лучше переводить деньги на специальный расчетный счет с указанием назначения.

По поводу незаконных требований о сборе денег можно обратиться:

- к руководству школы;

- в департамент образования;

- в Роспотребнадзор;

- в Рособрнадзор;

- в прокуратуру;

- в суд.

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