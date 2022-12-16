Срочная служба и трудовые права

Вопрос: «После окончания вуза, устроился на работу. Сейчас меня должны призвать на срочную службу, какие права я имею в связи с этим?»

Отвечает заместитель прокурора Советского района г. Улан-Удэ Денис Быков:

- Призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - одна из причин расторжения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора. Основанием прекращения трудового договора является решение призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового Кодекса РФ).

Во время отсутствия работника в связи с вызовом повесткой в военкомат за ним сохраняется средний заработок. Кроме того, ему возмещаются расходы (при их наличии), связанные с наймом (поднаймом) жилья, оплатой проезда от места жительства (работы) и обратно, и командировочные расходы.

Сотрудник с ребенком в возрасте до 18 лет имеет преимущественное право остаться на работе при сокращении, если второго родителя призвали на военную службу.

Важно знать: если работник призван на военную службу по мобилизации по Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647, трудовой договор или служебный контракт нельзя прекратить, его действие приостанавливается (ч. 1 ст. 351.7 ТК РФ, п. 10 Особенностей правового регулирования трудовых отношений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 511).