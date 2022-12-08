В Улан-Удэ врач поделилась интересными лайфхаками для сохранения здоровья

Как сохранить здоровье на долгие годы? Какие есть самые полезные привычки для сохранения здоровья? Как эффективно их внедрить в повседневную жизнь? На эти и другие вопросы нам ответит врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики – Елена Цыбикмитова.

- Елена Прокопьевна, что на Ваш взгляд может помешать человеку вести здоровый образ жизни?

- Многие люди полагают, что здоровый образ жизни — это постоянные ограничения, дискомфорт или следование строгим правилам. На самом деле существует множество способов сохранения здоровья без кардинальных и строгих изменений в жизни. Даже если следовать им лишь частично, самочувствие и настроение станут намного лучше.

После пандемии коронавирусной инфекции, с которой мир столкнулся в 2020 году, не осталось человека, не признавшего тот факт, что здоровье – главная ценность в жизни. Рано или поздно к каждому из нас приходит осознание этого простого факта. Но у большинства оно наступает поздно, когда уже появились хронические заболевания и начались серьезные проблемы со здоровьем.

- Расскажите о наиболее важных и доступных привычках для сохранения здоровья?

- Самая доступная полезная привычка, с которой можно начать вести здоровый образ жизни – это ходьба. Начните с малого: по пути на работу или учёбу выйдите на 1-2 остановки раньше. Вместо пользования лифтом ходите по лестнице. Уменьшите пользование личным автомобилем; при отсутствии оного, сократите пользование общественным транспортом и больше ходите пешком. В транспорте стойте, а не сидите. Все эти меры увеличат количество шагов до необходимого минимума 5000-7000 в день. Рекомендованные 10 000 шагов в день – условные. Ведь важно не количество, а регулярность и положительный настрой.

Настроиться на прогулку перед работой/учебой поможет утренняя гимнастика: она поможет проснуться и взбодриться, настроить организм на позитивный лад, активирует нервную систему.

Важнейшая часть поддержания здоровья и профилактики заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гастроэнтерологические заболевания является питание. Очевидные правила, о которых с детства слышит каждый – больше воды, ежедневное употребление овощей, фруктов и зелени, уменьшение количества жирной, соленой, копченой и жареной пищи, отказ от газводы и фастфуда, отказ от сладкой, консервированной, рафинированной пищи – в современном бешеном ритме жизни с постоянно меняющимися обстоятельствами, порой уходят на второй план. А между тем, сбалансированное здоровое питание значительно может улучшить качество жизни, не только предотвратив развитие болезней, но и облегчить течение уже имеющихся; значительно улучшить показатели анализов, снизить вес, улучшить общее самочувствие и даже повысить иммунитет.

Если ходьба – это самая доступная полезная привычка, которую можно включить в жизнь с сегодняшнего дня, то сбалансированное здоровое питание – самая важная, от которой буквально зависит жизнь. Изменение пищевых привычек, с которых начнутся значительные перемены всего образа жизни, не так сложны, как кажутся на первый взгляд.

Правда, они требуют ответственности и честности перед самим собой. С первых же недель изменения питание на сбалансированное, в котором есть все необходимые составляющие – овощи, фрукты, зелень, растительный и животный белок, рыба, морепродукты, кисломолочные продукты, субпродукты, достаточное количество чистой воды, отказ от рафинированных, консервных продуктов, уменьшение соли и сахара – появятся силы и энергия для ежедневных прогулок, от которых увеличится общая физическая активность и нагрузка, которые в свою очередь приведут к улучшению настроения, снижению веса, нормализации сна и его качества, от которого напрямую зависит общее состояние организма, способность сопротивляться стрессу, возможность адекватно реагировать на стресс и переносить физические и эмоциональные нагрузки.

Сбалансированное здоровое питание и ежедневная ходьба улучшат питание мозга, усилят кровообращение в нём, повысят иммунитет, буквально дадут силу и энергию для свершения различных дел, на которые раньше не хватало ресурсов: новые хобби, поиск новой информации, легкость в усвоении данных, желание двигаться дальше.

Немаловажный фактор в поддержании здоровья – вакцинация. Пришла зима, а вместе с ней снег, холод и морозная погода. Тем самым начался сезонный подъем заболеваемости гриппом и COVID-19. Поэтому очень важно вовремя «запастись» иммунитетом и сделать необходимые прививки. Вакцинация очень важна для здоровья каждого человека. Это самый эффективный и порой единственный способ защиты от инфекционных заболеваний. Она формирует иммунитет, спасает от многих заболеваний, тяжелых осложнений и даже смерти.



- Когда лучше пройти вакцинацию и где?

- Иммунизация против гриппа проводится перед началом эпидемического сезона, оптимальные сроки сентябрь-ноябрь. Однако, для нашего региона вакцинация возможна и в декабре, так как массовое распространение вируса гриппа и эпидемиологический подъём заболеваемости приходится на конец января и начало февраля следующего года. Прививку против COVID-19 и гриппа можно поставить в поликлинике по месту жительства.



Дайте своему организму питательную почву для свершения великих дел: ежедневную физическую активность, сбалансированное здоровое питание и своевременную вакцинацию. И вы останетесь здоровыми на долгие годы.