В Улан-Удэ оштрафовали «ТГК-14» после жалобы горожанки

Диана Стрекалова обратилась в муниципальную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку. В ее квартире температура воздуха и горячей воды были ниже нормы.





«Я обращалась в управляющую компанию, но никакие меры приняты не были. Поэтому решила обратиться в муниципальную жилищную инспекцию. Сотрудники выехали, и уже через несколько дней проблема была устранена. Спасибо им большое! », – сказала Диана Стрекалова.



Как поделились в пресс-службе администрации города, проверка выявила: температура воздуха в угловой комнате составляла 20 градусов тепла вместо положенных 22. Температура горячей воды была 50 градусов вместо нормативной - 60 градусов.После проверки сотрудники жилищной инспекции составили акт, ПАО «ТГК-14» выписали предписание о восстановлении температурного режима горячей воды и отопления, а также о необходимости произвести перерасчет. Материалы проверки были направлены в Госстройжилнадзор для привлечения виновных лиц к ответственности.Далее в Управлении Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора заключили, что вина ПАО «ТГК-14» доказана. Компанию оштрафовали на 10 тыс рублей.Как отмечают в мэрии, если у вас возникают проблемы с предоставлением коммунальных услуг, следует обратиться в управляющую компанию. В случае отказа осуществлять перерасчет и устранять недостатки, обращайтесь в Муниципальную жилищную инспекцию Администрации г. Улан-Удэ (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.), приложив копии документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.Телефон для справок: 23-53-00.