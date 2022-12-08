В Улан-Удэ на мясной ярмарке наторговали на 35 млн рублей

За два дня республиканской сельскохозяйственной «Мясной ярмарки-2022» было реализовано около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбной продукции. Общая сумма реализации превысила 35 млн руб, сообщили в минсельхзпроде Бурятии.Ярмарка проходила 3 по 4 декабря на шести торговых площадках города, в ней приняли участие более 200 фермеров со всех районов республики – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства.Мероприятие проводилось с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. Также при необходимости покупатели могли ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов.Новшеством этого года на мясной ярмарке стала пропускная система. Регистрация участников проводилась заблаговременно по количеству предоставленных мест на площадках. Такая мера применялась для исключения участников, являющимися «перекупами» мясной продукции, и служит для беспрепятственного допуска фермеров к торговле.Пропускная система будет совершенствоваться в следующем году и позволит местным товаропроизводителям представлять собственную продукцию на всех ярмарочных торговых площадках. Перекупщики продукции также могут быть участниками ярмарочных мероприятий, но по остаточному принципу, отметили в аграрном ведомстве.Мясная ярмарка, самая масштабная, является традиционной ежегодной сельскохозяйственной ярмаркой и проводится с целью стабилизации цен на мясо, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от местных товаропроизводителей.Фото: vk.com/msh_buryatia