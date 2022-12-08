Общество 08.12.2022 в 11:56

В Улан-Удэ на мясной ярмарке наторговали на 35 млн рублей

Аграрии продали горожанам около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбы
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В Улан-Удэ на мясной ярмарке наторговали на 35 млн рублей
За два дня республиканской сельскохозяйственной «Мясной ярмарки-2022» было реализовано около 92 тонн мясной продукции и 3 тонны рыбной продукции. Общая сумма реализации превысила 35 млн руб, сообщили в минсельхзпроде Бурятии.

Ярмарка проходила 3 по 4 декабря на шести торговых площадках города, в ней приняли участие более 200 фермеров со всех районов республики – это крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы и организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех рекомендаций и требований контролирующих органов. Также при необходимости покупатели могли ознакомиться с ветеринарной справкой формы №4 непосредственно у продавцов.

Новшеством этого года на мясной ярмарке стала пропускная система. Регистрация участников проводилась заблаговременно по количеству предоставленных мест на площадках. Такая мера применялась для исключения участников, являющимися «перекупами» мясной продукции, и служит для беспрепятственного допуска фермеров к торговле.

Пропускная система будет совершенствоваться в следующем году и позволит местным товаропроизводителям представлять собственную продукцию на всех ярмарочных торговых площадках. Перекупщики продукции также могут быть участниками ярмарочных мероприятий, но по остаточному принципу, отметили в аграрном ведомстве.

Мясная ярмарка, самая масштабная, является традиционной ежегодной сельскохозяйственной ярмаркой и проводится с целью стабилизации цен на мясо, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбную продукцию непосредственно от местных товаропроизводителей.

Фото: vk.com/msh_buryatia
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