В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка

В Улан-Удэ волонтеры известного благотворительного фонда «Собака счастья» рассказали, как выхаживают 1.5 месячного щенка по кличке Ляля. 7 щенков нашли осенью в тяжелом состоянии в Сосновом бору. Кто-то оставил их умирать на улице.

«Маленькие, тощие, жалкие скелетики с тонюсеньким подобием шерсти. Малышей было 9, двое погибли в ожидании помощи. Как остальные продержались это время – загадка»,

- сообщали волонтеры.



Сейчас самый маленький щенок все еще болеет - 1,5 месячная девочка, размером с котёнка.

«Мы сразу увезли ее в клинику, учитывая, что состояние было тяжёлое. Стелла забрала кроху к себе домой, так как оставлять ее на передержке с остальными ее братьями и сёстрами было страшно.Мы наблюдали за ее состоянием, откармливали, лечили, но вчера вечером щенуле стало плохо. Полный отказ от еды, рвота. Сегодня мы уже мчались в клинику, привезли донора для переливания крови»,

- сообщили вчера активисты.



«В ней всего 900 грамм, она две недели уже борется с энтеритом, и мы очень надеемся, что вытянет, справится»,

- добавили в группе.



Накануне щенку провели переливание крови. Диагноз - энтерит.Для того, чтобы помочь щенку, можно воспользоваться реквизитами благотворительного фонда «собака счастья».МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108Счёт Тинькофф: 2200700129906078Яндекс деньги: 4100116878904434*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»