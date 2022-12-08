Общество 08.12.2022 в 15:27

В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка

Миниатюрную и болеющую собачку назвали Ляля
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка

В Улан-Удэ волонтеры известного благотворительного фонда «Собака счастья» рассказали, как выхаживают 1.5 месячного щенка по кличке Ляля. 7 щенков нашли осенью в тяжелом состоянии в Сосновом бору. Кто-то оставил их умирать на улице.

«Маленькие, тощие, жалкие скелетики с тонюсеньким подобием шерсти. Малышей было 9, двое погибли в ожидании помощи. Как остальные продержались это время – загадка»,

- сообщали волонтеры.
Сейчас самый маленький щенок все еще болеет - 1,5 месячная девочка, размером с котёнка.

«Мы сразу увезли ее в клинику, учитывая, что состояние было тяжёлое. Стелла забрала кроху к себе домой, так как оставлять ее на передержке с остальными ее братьями и сёстрами было страшно.Мы наблюдали за ее состоянием, откармливали, лечили, но вчера вечером щенуле стало плохо. Полный отказ от еды, рвота. Сегодня мы уже мчались в клинику, привезли донора для переливания крови»,

 - сообщили вчера активисты.
Накануне щенку провели переливание крови. Диагноз - энтерит.

«В ней всего 900 грамм, она две недели уже борется с энтеритом, и мы очень надеемся, что вытянет, справится»,

- добавили в группе.
Для того, чтобы помочь щенку, можно воспользоваться реквизитами благотворительного фонда «собака счастья».

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.
Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108
Счёт Тинькофф: 2200700129906078
Яндекс деньги: 4100116878904434
*Скопировать номера можно по ссылке в профиле

 Расчётный счёт: 40701810809160000010
ИНН: 0326591662
Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: скриншот из видео "Собака счастья"

Теги
собака счастья помощь животные

Все новости

В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»
08.12.2022 в 16:32
В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата
08.12.2022 в 16:12
В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
08.12.2022 в 15:59
МегаФон запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии
08.12.2022 в 15:40
В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка
08.12.2022 в 15:27
В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки
08.12.2022 в 14:37
В Бурятии мобильные группы помогли свыше 3700 одиноким пенсионерам и инвалидам
08.12.2022 в 14:20
В Бурятии прошел рейд по отлову собак
08.12.2022 в 13:54
Спасти Байкал: в Госдуме предложили запретить продажи моющих средств рядом с озером
08.12.2022 в 13:22
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по пулевой стрельбе
08.12.2022 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»
Туркомплекс на участке «Пески»  проектирует большая группа архитекторов во главе со всемирно известным художником
08.12.2022 в 16:32
В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата
Своеобразно «воскресив» его, нарушитель пытался бежать, но получил десять суток административного ареста

08.12.2022 в 16:12
В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
Его папа и мама не смогли дозвониться и достучаться до своего сына, который просто спал

08.12.2022 в 15:59
МегаФон запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии
08.12.2022 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru