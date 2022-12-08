В Улан-Удэ скоро начнут продавать новогодние елки

В Улан-Удэ активно идет подготовка к Новому году. В МБУ «Городское лесничество» сообщили, что с 15 декабря две точки продаж новогодних сосен появятся по улице Терешковой (вблизи остановки «Русский драмтеатр») и по улице Шумяцкого рядом с остановкой «Акбэс».



По улице Кабанской (вблизи остановки «ТЦ «Абсолют») продажу хвойных деревьев планируют начать с 17 декабря. А с 19 декабря живые сосны можно будет купить у сквера «Радуга» в Железнодорожном районе.

Стоимость сосен зависит от высоты деревьев:

1-1,9 метра – 367,2 рублей,

2-2,9 метра - 480 рублей,

3-3,9 метра - 546 рублей,

4-5 метра - 672 рубля.

Кроме того, деревья можно купить непосредственно на базе МБУ «Городское лесничество» по ул. Ипподром,3. Контактный телефон: 8(3012)46-76-83.