Восемь уроженцев и жителей Бурятии стали Героями России с начала СВО

В Улан-Удэ в преддверии всероссийского Дня Героев Отечества на Мемориале Победы прошел митинг. Героев, вошедших в историю республики своими подвигами во имя Родины, почтили минутой молчания и к вечному огню возложили венки и цветы как знак памяти и уважения от земляков, сообщили в пресс-службе правительства республики.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что подвигами героев создается история и развитие родной страны.«Историю вершат люди. Любые великие свершения – это заслуга конкретных людей. Нам есть чем гордиться. В Бурятии 58 Героев Советского Союза и России, 12 полных кавалеров Орденов Славы. И в послевоенные годы у нас были свои герои. Анатолий Коробенков, он с нами, и дай Бог ему здоровья. Наш Герой Соцтруда Леонид Яковлевич Белых. Это все наши герои, люди, которые достойны высшего признания и уважения. Они дают пример всем нам – молодежи, взрослому поколению, всем, о том, как надо жить, как надо отдавать все ради Родины, ради своих людей и своего народа», - сказал Алексей Цыденов.Бурятия внесла значимый вклад в Великую Победу, и на протяжении всей своей истории наши земляки - на передовых позициях на важнейших исторических этапах. Высших наград удостоены восемь участников специальной военной операции на Украине - военнослужащие из воинских подразделений Бурятии: Денис Шишов, Максим Концов, Дмитрий Фаршинев, Александр Попов, Денис Сорокин, Балдан Цыдыпов, Виталий Сукуев, Энвер Набиев.«Мы празднуем этот день и чтим наших героев. Это люди, которые творят победу. Благодаря геройским поступкам наших воинов, нашей армии, наших ребят, тысячи людей остается живыми, а Россия остается великой и несокрушимой страной. Будем помнить наших героев! Только вперед, только за победой!», - обратился с приветственным словом врио командующего 36-й общевойсковой армией ВВО, полковник Михаил Никитин.Помнить о подвиге своих земляков призвали участники боевых действий.«Героями является народ. Все те, кто совершили подвиги, они совершили подвиги во имя сегодняшних событий, во имя сегодняшней победы. Мы благодарим всех участников специальной военной операции, которые, добровольно или по воинскому долгу, защищают интересы страны, волонтеров, которые им помогают, и всех ветеранов боевых действий, которые были в разное время в разных местах, выполняя свой воинский долг во имя нашей победы. Вместе мы - сила, вместе мы - одна большая победа», - отметил руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.Поклониться подвигу своих героев пришли родственники и друзья Героев России.Фото: egov-buryatia.ru