В Улан-Удэ с тревогой ждут сильных холодов

С наступлением сильных морозов в январе-феврале 2023 года ТГК-14 может не обеспечить комфортной температурой жителей многоквартирных домов, получающих тепло от двух ТЭЦ Улан-Удэ, что наверняка вызовет поток жалоб горожан. Об этом было заявлено на круглом столе, состоявшемся в Народном Хурале Бурятии.Этот прогноз вызвал крайнюю озабоченность у участников совещания, поскольку нежелание энергетиков поднимать температуру теплоносителя в пиковые нагрузки до 136 градусов тепла (как это было в «нулевые» годы) на фоне резкого удорожания стоимости отопления с 1 декабря может вызвать рост протестных настроений в регионе.Как сообщил Егор Олзоев, зампредседателя комитета по экономической политике НХ РБ, «претензии к теплу, как всегда, у нас есть, не везде стоят приборы учета, не всегда соблюдается температурный график».Владимир Афанасьев, помощник члена Общественной палаты республики, эксперт в теплоэнергетике, в своем докладе подверг жесткой критике политику ТГК-14 по снижению температуры нагрева теплоносителя.Об изменении этих параметров на круглом столе сообщил Андрей Соболев, директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14».«В схеме теплоснабжения определен температурный график - 114 на 70, в соответствии с этим графиком с отопительного сезона 2022-2023 мы работаем», - заявил он.Но оказалось, что с такими недостаточно высокими, по сравнению с прошлыми годами, температурами прогреть в сильные морозы бетонные «коробки» улан-удэнских многоэтажек будет проблематично.По словам Владимира Афанасьева, в 80-е годы в Улан-Удэ ТЭЦ-1 выдавала температуру на выходе в 150 градусов тепла и горожане не знали такого понятия, как холод в квартирах. В «нулевые» температурный график для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 снизили до 136 - 70С. Но и тогда в целом в квартирах было комфортно. Однако три последних зимы отопительный сезон в Улан-Удэ проходил, по словам Владимира Афанасьева, при температурах 110 - 70С. Это, с одной стороны, сэкономило энергетикам огромные деньги, но одновременно вызвало шквал жалоб замерзающих в своих квартирах горожан.Сергей Гашев, заместитель мэра Улан-Удэ, поддержал энергетиков. По его словам, температуру мониторят, число жалоб уменьшилось.«У нас в прошлом году заработала система мониторинга, 21 точка сейчас основных центральных тепловых пунктов. В режиме онлайн отслеживается текущая температура», - сообщил он.Однако мониторинг не имеет никакого отношения к теплу, поскольку греть выше утвержденного температурного графика - 114 на 70 градусов - энергетики не будут.Об этом и сообщил в своем докладе Владимир Афанасьев. По его словам, в прошлые годы горожане уже устали жаловаться на низкие температуры, многим проще, оказывается, включить обогреватель, например, в детской комнате. В результате им приходят повышенные счета за электроэнергию.В январе 2022 года, напомним, улан-удэнцы получат новые счета за электро- и теплоэнергию с ростом на 9%.По словам Владимира Афанасьева, «действия ТГК-14, согласованные, непонятно каким образом, привели к недостаточному отпуску тепловой энергии потребителям».Также эксперт подчеркнул, что в городе ощущается хронический дефицит тепловой мощности, а планы по демонтажу мазутных котлов № 12 и № 13 на ТЭЦ-1 несут в себе огромные риски. Прежде всего из-за ликвидации дополнительных резервов мощности.Напомним, что во многих авариях на ТЭЦ-1 главной проблемой в обеспечении отопления было как раз отсутствие резервов. При такой работе ТГК-14 можно лишь уповать на то, что не повторится прошлогодняя декабрьская авария на День энергетика. Когда, напомним, почти половина населения Улан-Удэ на несколько дней осталась без нормального теплоснабжения.Фото: «Номер один»