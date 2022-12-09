Общество 09.12.2022 в 06:00

В Улан-Удэ с тревогой ждут сильных холодов

Не исключено, что горожанам придется померзнуть в своих квартирах
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ с тревогой ждут сильных холодов
С наступлением сильных морозов в январе-феврале 2023 года ТГК-14 может не обеспечить комфортной температурой жителей многоквартирных домов, получающих тепло от двух ТЭЦ Улан-Удэ, что наверняка вызовет поток жалоб горожан. Об этом было заявлено на круглом столе, состоявшемся в Народном Хурале Бурятии.

Негорячие батареи

Этот прогноз вызвал крайнюю озабоченность у участников совещания, поскольку нежелание энергетиков поднимать температуру теплоносителя в пиковые нагрузки до 136 градусов тепла (как это было в «нулевые» годы) на фоне резкого удорожания стоимости отопления с 1 декабря может вызвать рост протестных настроений в регионе.

Как сообщил Егор Олзоев, зампредседателя комитета по экономической политике НХ РБ, «претензии к теплу, как всегда, у нас есть, не везде стоят приборы учета, не всегда соблюдается температурный график».

Владимир Афанасьев, помощник члена Общественной палаты республики, эксперт в теплоэнергетике, в своем докладе подверг жесткой критике политику ТГК-14 по снижению температуры нагрева теплоносителя.

Об изменении этих параметров на круглом столе сообщил Андрей Соболев, директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14».

«В схеме теплоснабжения определен температурный график - 114 на 70, в соответствии с этим графиком с отопительного сезона 2022-2023  мы работаем», - заявил он.

Но оказалось, что с такими недостаточно высокими, по сравнению с прошлыми годами, температурами прогреть в сильные морозы бетонные «коробки» улан-удэнских многоэтажек будет проблематично.

По словам Владимира Афанасьева, в 80-е годы в Улан-Удэ ТЭЦ-1 выдавала температуру на выходе в 150 градусов тепла  и горожане не знали такого понятия, как холод в квартирах. В «нулевые» температурный график для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 снизили до 136 - 70С. Но и тогда в целом в квартирах было комфортно. Однако три последних зимы отопительный сезон в Улан-Удэ проходил, по словам Владимира Афанасьева, при температурах 110 - 70С. Это, с одной стороны, сэкономило энергетикам огромные деньги, но одновременно вызвало шквал жалоб замерзающих в своих квартирах горожан.

На те же грабли

Сергей Гашев, заместитель мэра Улан-Удэ, поддержал энергетиков. По его словам, температуру мониторят, число жалоб уменьшилось.

«У нас в прошлом году заработала система мониторинга, 21 точка сейчас основных центральных тепловых пунктов. В режиме онлайн отслеживается текущая температура», - сообщил он.

Однако мониторинг не имеет никакого отношения к теплу, поскольку греть выше утвержденного температурного графика - 114 на 70 градусов - энергетики не будут.

Об этом и сообщил в своем докладе Владимир Афанасьев. По его словам, в прошлые годы горожане уже устали жаловаться на низкие температуры, многим проще, оказывается, включить обогреватель, например, в детской комнате. В результате им приходят повышенные счета за электроэнергию.

В январе 2022 года, напомним, улан-удэнцы получат новые счета за электро- и теплоэнергию с ростом на 9%.

По словам Владимира Афанасьева, «действия ТГК-14, согласованные, непонятно каким образом, привели к недостаточному отпуску тепловой энергии потребителям».

Также эксперт подчеркнул, что в городе ощущается хронический дефицит тепловой мощности, а планы по демонтажу мазутных котлов № 12 и № 13 на ТЭЦ-1 несут в себе огромные риски. Прежде всего из-за ликвидации дополнительных резервов мощности.

Напомним, что во многих авариях на ТЭЦ-1 главной проблемой в обеспечении отопления было как раз отсутствие резервов. При такой работе ТГК-14 можно лишь уповать на то, что не повторится прошлогодняя декабрьская авария на День энергетика. Когда, напомним, почти половина населения Улан-Удэ на несколько дней осталась без нормального теплоснабжения.

Фото: «Номер один»
Теги
тгк

Все новости

В Улан-Удэ с тревогой ждут сильных холодов
09.12.2022 в 06:00
В Бурятии реализуются проекты по возведению модульных гостиниц
08.12.2022 в 21:11
Житель Улан-Удэ убил соседа в день знакомства
08.12.2022 в 18:50
Восемь уроженцев и жителей Бурятии стали Героями России с начала СВО
08.12.2022 в 17:43
В Улан-Удэ скоро начнут продавать новогодние елки
08.12.2022 в 16:59
В «Байкальской гавани» появился новый резидент. «От Намдакова»
08.12.2022 в 16:32
В Бурятии пьяный водитель представился именем умершего брата
08.12.2022 в 16:12
В Бурятии спасатели помогли обеспокоенным родителям 10-летнего мальчика
08.12.2022 в 15:59
МегаФон запустил связь 4G еще в одной популярной туристической локации Бурятии
08.12.2022 в 15:40
В Улан-Удэ волонтеры выхаживают 900-граммового щенка
08.12.2022 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Бурятии реализуются проекты по возведению модульных гостиниц
В республике будет создана сеть из 19 модульных гостиниц на 644 места в районах популярных у туристов
08.12.2022 в 21:11
Житель Улан-Удэ убил соседа в день знакомства
Молодому человеку предъявлено обвинение, он заключен  под стражу
08.12.2022 в 18:50
Восемь уроженцев и жителей Бурятии стали Героями России с начала СВО
В Улан-Удэ почтили память Героев Отечества митингом на Мемориале Победы
08.12.2022 в 17:43
В Улан-Удэ скоро начнут продавать новогодние елки
В городском лесничестве уже определили 5 точек продаж
08.12.2022 в 16:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru