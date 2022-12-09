В Бурятии столкнулись две «Тойоты»

В Бурятии накануне днем в Северо-Байкальском районе 37-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер», будучи лишенным прав управления, следуя со стороны Нижнеангарска в направлении Северобайкальска совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 38-летнего водителя.В результате ДТП у водителя «Тойота Филдер» диагностирован перелом ключицы, у водителя и пассажира «Тойота Лэнд Крузер», а также пассажира Тойота Филдер» - ушибы, сообщили в республиканской ГИБДД.За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями. Инспекторами ДПС выявлено 250 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 20 водителей с признаками опьянения.Фото: ГИБДД