Общество 09.12.2022 в 10:03

Правительство РФ расширило поддержку регионов для сохранения Байкала

Регионы смогут оплачивать операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работы по ликвидации незаконных свалок
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Текст: Номер один
Правительство РФ расширило поддержку регионов для сохранения Байкала
Правительство России увеличило перечень направлений, которые финансируются за счёт бюджетных средств в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба минприроды РФ.

Теперь регионы, расположенные на Байкальской природной территории, смогут получать субсидии не только на строительство, реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, но и на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации. Это дополнительно поддержит регионы и поможет им ускорить строительство очистных сооружений. Такие сооружения позволяют сократить объём загрязнений, попадающих в Байкал вместе со сточными водами, и сохранить уникальную экосистему озера.

Ещё одно нововведение направлено на сокращение загрязнённых территорий вблизи Байкала. Теперь с помощью федерального финансирования субъекты смогут оплачивать региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работы по ликвидации незаконных свалок, которые также оказывают негативное воздействие на водоём.

«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». Его участниками являются регионы, расположенные на Байкальской природной территории. Это Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Главная цель проекта – улучшить экологическое состояние Байкала за счёт сокращения объёма загрязнённых стоков в озеро и другие водоёмы Байкальской природной территории, а также за счёт очистки загрязнённых объектов.

Фото: «Номер один»
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экология федпроекты Байкал

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