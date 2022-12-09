Жители Улан-Удэ стали нападать на сотрудников служб отлова бродячих собак

В Улан-Удэ и Иволгинском районе мобильные группы обследовали более 300 домовладений, составили четыре протокола о нарушениях правил содержания и выгула домашних животных. Сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали 20 собак, вакцинировали 55 животных (48 собак и 7 кошек), сообщили в Комитете городского хозяйства.Проверку правил содержания домашних животных и отлов безнадзорных проводили в мкрн Сокол, Солдатский, Заречный Советского района, а также Хойтобэе, Поселье Иволгинского района и на прилегающих территориях.Сотрудники Комитета по социальной и молодежной политике и Комитета по образованию совместно с Управлением ветеринарии Бурятии провели профилактические беседы в детских садах «Радуга», «Колобок», с учащимися школ № 37 и №54. Детям рассказали о правилах обращения с животными, как вести себя при встрече с бездомными собаками и др.В Хойтобэе и Поселье Иволгинского района с маленькими жителями побеседовали представители ветеринарной службы и районного управления образования.Напомним, в самом начале декабря в микрорайонах Никольский, Жданова, Мясокомбинат прошел аналогичный рейд. Во время рейда мобильные группы обследовали 241 домовладение, составили один протокол за нарушение правил выгула, выписали восемь требований о явке. Отловлено 12 безнадзорных собак, информировал Комитет городского хозяйства.«В последнее время участились случаи препятствования отлову безнадзорных животных. Вчера при отработке информации о нападении животных на собаку две женщины порвали сетку и выпустили одну собаку обратно. При этом собаки, которых отлавливали, уже представляют потенциальную угрозу, так как они напали на другое животное и растерзали его. Часто граждане оскорбляют сотрудников служб отлова, пытаются нанести им физические повреждения и т.д. Подрядчики, поступаясь причиненными убытками, не ждут сотрудников полиции, поскольку они потеряют много времени, едут дальше продолжать свою работу, заботясь о безопасности улан-удэнцев», – рассказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.В рамках рейда был развернут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних животных по ул. Пугачева, 39, где жители могли зарегистрировать и вакцинировать своих питомцев. Всего сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировали пять собак, вакцинировали – 17.В настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублейФото: ulan-ude-info.ru