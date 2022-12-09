В Бурятии на ВСЖД сошли с рельсов передние колесные пары у тепловоза

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне станций Бараты – Гусиное Озеро Восточно-Сибирской железной дороги, по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Как сообщили в пресс-службе управления, предварительно установлено, что сегодня около 4 часов утра по местному времени на 5785-м километре Восточно-Сибирской железной дороги пикет (№ 2 перегона Бараты – Гусиное Озеро) на нечетном пути произошел сход передних колесных пар у одиночного тепловоза. Он следовал на деповской ремонт на станцию Улан-Удэ по причине неисправности задних колесных пар.В результате происшествия никто не пострадал, опрокидывания не допущено, габарит не нарушен, железнодорожное полотно не повреждено.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru