Общество 09.12.2022 в 14:00

В Бурятии на ВСЖД сошли с рельсов передние колесные пары у тепловоза

Он следовал для деповского ремонта в Улан-Удэ по причине неисправности задних колесных пар
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В Бурятии на ВСЖД сошли с рельсов передние колесные пары у тепловоза
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне станций Бараты – Гусиное Озеро Восточно-Сибирской железной дороги, по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Как сообщили в пресс-службе управления, предварительно установлено, что сегодня около 4 часов утра по местному времени на 5785-м километре Восточно-Сибирской железной дороги пикет (№ 2 перегона Бараты – Гусиное Озеро) на нечетном пути произошел сход передних колесных пар у одиночного тепловоза. Он следовал на деповской ремонт на станцию Улан-Удэ по причине неисправности задних колесных пар.

В результате происшествия никто не пострадал, опрокидывания не допущено, габарит не нарушен, железнодорожное полотно не повреждено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
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