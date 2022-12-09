Общество 09.12.2022 в 15:50
Полицейские Улан-Удэ ищут 37-летнего Максима Минеева
Текст: Номер один
Полицейскими Улан-Удэ разыскивается 37-летний Максим Минеев, который днем 26 ноября ушел из дома по ул. Жердева и не вернулся, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 185 см, волосы светло русые, глаза карие.
Был одет в чёрную спортивную шапку, черный пуховик, джинсы синего цвета и чёрные кожаные сапоги.
Особые приметы: на затылочной части головы имеется шрам длиной 4 см.
Возможно, может находиться в районе поселка Горького Улан-Удэ. Злоупотребляет спиртным.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-983-532-34-77 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: европейской внешности, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 185 см, волосы светло русые, глаза карие.
Был одет в чёрную спортивную шапку, черный пуховик, джинсы синего цвета и чёрные кожаные сапоги.
Особые приметы: на затылочной части головы имеется шрам длиной 4 см.
Возможно, может находиться в районе поселка Горького Улан-Удэ. Злоупотребляет спиртным.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-983-532-34-77 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии