Курорты Бурятии переборщили с гостеприимством

Новый поворот произошел в Бурятии в печально известном деле о 32,66 млн рублей, которые профсоюзный «Байкалкурорт» должен отдать местному Фонду обязательного медицинского страхования. «Номер один», как помнят постоянные читатели, не раз писал об этой необыкновенной истории, которая зиждется на совершенной в свое время Фондом ошибке.Напомним, что тогда случилось. Несколько лет назад санаторно-курортное учреждение бурятских профсоюзов (СКУП) «Байкалкурорт», которое ведет работу на двух известных курортах Бурятии, обслужило несколько сотен жителей соседней Иркутской области.Граждане были застрахованы в системе обязательного медстрахования. В связи с этим СКУП «Байкалкурорт», оздоровив пациентов с западного берега Байкала, подал бурятскому ФОМСу документы на оплату услуг. Рассмотрев бумаги, последний оплатил вышеупомянутую сумму.Чтобы компенсировать расходы на лечение иркутян, наш ФОМС направил счет на данную сумму иркутскому ФОМСу. Это обыденная практика межрегиональных расчетов за лечение по линии ОМС «чужих» пациентов в «своем» регионе. Иркутяне оплатили, но потом почему-то решили проверить, что за такие документы поданы из Бурятии.По итогам экспертизы, инициированной иркутской стороной, эксперты пришли к выводу, что бурятская сторона включила в счета санаторно-курортную помощь, которая не входит в базовую программу обязательного медстрахования. Также они заявили о немалом проценте необоснованной госпитализации, об ошибках в лечебно-диагностическом процессе, дефектах оформления первичной медицинской документации…Вспыхнул скандал – иркутский ФОМС потребовал вернуть деньги. Дело дошло до федерального ФОМСа в Москве, вставшего на сторону иркутян. Бурятский ФОМС вернул спорную сумму. Позднее он, правда, попытался «отвоевать» ее у Иркутска через суд назад, но проиграл.Вывод из этой истории напрашивается простой - бурятскому ФОМСу надо было тщательнее проверять документы, которые ему представил к оплате «Байкалкурорт». Допустим, проводить свои экспертизы, аудиты документации или что-то в этом роде. Но сейчас, как говорится, поздно пить боржоми.Между тем «пробоина» в финансах в размере 32,66 млн рублей требовала своего заполнения.Республиканский ФОМС вчинил иск СКУП «Байкалкурорт» и легко победил. Проигравший ответчик хотел было продолжить «битву» и даже подал апелляционную жалобу – «курортники» ссылались на «неверное применение судом первой инстанции норм материального права». Но потом ответчик внезапно ходатайствовал об отказе от «апелляшки» и ходатайство было удовлетворено.Почему СКУП вдруг отказался от борьбы, неясно, но после этого началось интересное. «Байкалкурорт» подал заявление, что не может сразу выплатить деньги, и запросил рассрочку исполнения судебного решения аж на 20 лет (с окончанием возврата долга в 2042 году). Сославшись при этом на свое материальное положение:«Доходность Учреждения напрямую зависит от наполняемости курортов отдыхающими. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по COV1D-19, ограничениями по заездам на отдых с необходимостью предоставления дополнительных документов по вакцинации, заполняемость курортов в среднем за год составила 38%, что значительно ниже необходимой для безубыточной деятельности», - пожаловался суду «Байкалкурорт».СКУП упирал на то, что в настоящее время ежемесячные расходы на обеспечение работоспособного положения курортных ресурсов составляют 27 млн рублей. А по состоянию на 3 октября 2022 года остаток денежных средств на счете составлял 32 810 879, 29 рубля.Была представлена справка об остатке средств, бухгалтерский баланс и другие документы. «Байкалкурортовцы» составили огромную таблицу, в которой расписали, как планируют отдавать деньги в ближайшие 20 лет, с разбивкой по месяцам.Суть графика погашения состояла в следующем. Основную часть года - восемь месяцев - ответчик готов погашать по 80 тыс. рублей в месяц. В мае – 100 тысяч, а в летние месяцы - по 300 тыс. рублей в месяц. И так до 2042 года включительно.График, конечно, нам показался странным. Каким-то чрезмерно стабильным. Взять для примера летние 300 тыс. рублей в месяц. Что значит эта сумма в будущем году и, допустим, через пять-десять лет? А тем более через десять-двадцать?Ведь российский рубль, как известно, подвержен инфляции. И с учетом этого сделка для нашего Фонда медстрахования не очень выгодная.Бросается в глаза то, что со стороны взыскателя возражений против графика платежей не поступило. Как это понимать? Почему бурятский ФОМС согласен получать долги «инфляционными» рублями?Сначала допустил серьезную промашку с приемом документов от «курортников» и заплатил деньги. Потом вынужден вернуть скандальные 32,66 млн рублей иркутянам. А теперь даже не поднял в суде вопрос об инфляции в следующие 20 лет?Стоит напомнить, что Фонд медстрахования – это обеспечение нашей медицины. Именно из него идут деньги в больницы, поликлиники и другие медучреждения, именно за счет него существует существенная часть системы здравоохранения. А значит, любые финансовые потери сказываются в конечном счете на простых жителях, которые не всегда имеют возможность получить качественное лечение.Другими словами, Фонд фактически судился не за свои деньги, а за средства, от которых зависит здоровье жителей республики и нормальная работа медиков. И если смотреть с этой точки зрения, то финал этого конфликта выглядит, мягко говоря, немного странно.Фото: «Номер один»