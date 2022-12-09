Общество 09.12.2022 в 16:46

В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову

Он установлен на здании школы №47, которую Максим окончил с серебряной медалью
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В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
В Улан-Удэ сегодня, в День Героев Отечества, в средней школе прошла торжественная церемония открытия мемориального знака Герою России, лейтенанту, выпускнику школы, Максиму Андреевичу Концову, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В результате мужественных действий лейтенанта Максима Концова 24 марта этого года была уничтожена диверсионная группа украинских националистов, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей.

«Мы не готовили своего сына к каким-то героическим поступкам. Он жил в обыкновенной семье, воспитывался так же, как и все. Но в последний момент, когда его разведгруппа попала в засаду, вызвал огонь на себя, дав перегруппироваться своим бойцам, которые уничтожили диверсионную группу», - рассказал отец Максима Андрей Владимирович Концов.



Максим Концов учился в средней школе № 47, успешно окончив ее с серебряной медалью. «Школа № 47 будет свято чтить память Максима Андреевича Концова - Героя России, выпускника нашей школы. Кадетская рота нашей школы будет достойно нести его имя», - отметила директор школы № 47 Тамара Трофимова.

«У каждого поколения свои герои. Выходцы и уроженцы Бурятии становились Героями в годы Великой Отечественной войны, полными кавалерами Орденов Славы. Сегодня мы по праву гордимся нашими героями – участниками специальной военной операции. Восемь уроженцев и жителей республики стали Героями России, трое из них – ныне здравствующие: Денис Шишов, Балдан Цыдыпов, Энвер Набиев. Пятеро из них, к сожалению, представлены к высокому званию посмертно, в том числе Максим Концов, который учился в этой школе, окончил ее с серебряной медалью. Он – гордость школы № 47, гордость Улан-Удэ и нашей республики, - сказал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.



Фото: egov-buryatia.ru
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