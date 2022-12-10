В Улан-Удэ назвали реальную стоимость проезда в автобусах и трамваях

В столице Бурятии продолжается бурное обсуждение возможного роста стоимости проезда на общественном транспорте. Речь о маршрутках и трамваях. И те, и другие предоставили свои варианты справедливой, по их мнению, цены. Впрочем, чиновники предложенные цифры не оценили и предварительно одобряют лишь повышение на пять рублей.Как сообщили в комитете по транспорту, связи и потребительскому рынку, перевозчики представили на рассмотрение тарифной комиссии свои предложения по повышению стоимости проезда в общественном транспорте Улан-Удэ. Транспортники упирают на рост издержек: повышение стоимости дизельного топлива, масел, запасных частей. Для частных владельцев маршрутных автобусов к этому прибавляются траты на обслуживание отечественной системы «ГЛОНАСС», страхование, техосмотр и другие расходы, без которых автобус не сможет выйти на линию.Их реальные затраты - свыше 50 рублей на проезд одного пассажира. Еще большие цифры представили в мэрию Улан-Удэ представители МУП «Городские маршруты» (72 рубля) и МУП «Управление трамвая» - 60 рублей. Естественно, что такие цены чиновники согласовать не смогут. Но как быть дальше?Для муниципальных транспортных организаций мэрия ежегодно выделяет дотации. Так, в 2022 году МУП «Городские маршруты» получили 179 млн рублей, МУП «Управление трамвая» - 212 млн рублей. Еще 10 млн предприятия получили дотаций на льготный проезд пенсионеров.В этой связи можно только представить, что будет, если водители частных автобусов уйдут с линий и их постепенно вытеснит муниципальный транспорт. Содержание которого гораздо дороже.К слову, по данным мэрии, в 2018 - 2022 гг. ушло свыше 30% маршрутчиков. В 2022 году, по некоторым сведениям, их число сократилось еще на одну треть, поскольку перевозки на многих линиях стали более убыточными. Кроме того, после начала частичной мобилизации многие водители уехали в другие регионы и за границу. Не случайно даже в Монголии водителей автобусов, имеющих категорию «Д», судя по объявлениям в местных пабликах, сегодня даже без знания монгольского языка активно берут на работу водителями городского пассажирского транспорта в Улан-Баторе.Поэтому давно назрел вопрос о выделении денег из бюджета на перевозку пассажиров водителям частных автобусов Улан-Удэ. И первый шаг в этом направлении сделан. Как отметили в комитете по транспорту Улан-Удэ, в апреле-июле частные перевозчики получили 32 млн рублей субсидий. По графе «на возмещение части недополученных доходов в условиях внешнего санкционного давления». Речь идет о выплатах в связи с нехваткой импортных запасных частей и шин, к тому же резко подорожавших после начала СВО.Судя по всему, если чиновники хотят «держать цены», то необходимо резко увеличить объемы дотаций и субсидий перевозчикам. Причем не только муниципальным - ведь частные перевозчики выполняют весьма важную социальную функцию, обеспечивая транспортную связанность столицы. Прежде всего густонаселенных окраин города: 100-х кварталов, Восточного, Левого Берега.Однако, как отмечают в мэрии города, в бюджете Улан-Удэ пока дополнительных средств на эти цели нет. Региональный же бюджет мог бы увеличить помощь, но он сегодня направляет многомиллионные ассигнования в Старобешевский район Донецкой республики и пока не в состоянии дополнительно субсидировать муниципальный и частный транспорт Улан-Удэ.Тем не менее «повышение стоимости проезда в Улан-Удэ, чтобы сократить размеры убытков транспортных компаний, неизбежно. Речь идет о повышении цены на пять рублей», отмечают в мэрии Улан-Удэ.Добавим, что последний раз депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов поднимали стоимость проезда в декабре 2021 года. И с 1 января 2022 года стоимость проезда в автобусах Улан-Удэ составила 25 рублей, в трамвае - 20 рублей.Тогда депутаты обосновали увеличение действующего тарифа ростом основных ценообразующих факторов - дизельного топлива, бензина, увеличением расходов на смазочные материалы, увеличением минимального размера оплаты труда и отчислений на соцнужды.Что касается этого года, то источник в горсовете Улан-Удэ выражает сомнение в том, что в декабре 2022 года поднимут тарифы.Во многом это связано с ростом на 9% тарифов на ЖКХ с декабря 2022 года. Одновременное повышение стоимости проезда на столичном общественном транспорте, скорее всего, перенесут на 2023 год, чтобы не вызвать резких социальных потрясений.Фото: «Номер один»