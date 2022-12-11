В Монголию за языком

Несмотря на безвизовое сообщение и растущие экономические и культурные связи с Монголией, изучение языка соседней страны в Улан-Удэ находится на крайне недостаточном уровне. Не случайно Хамбо лама Дамба Аюшеев недавно высказался за переход на активное изучение монгольского языка.Как выяснил «Номер один», в Улан-Удэ нет ни одного лингвистического центра, где бы активно изучался монгольский язык. Это тем более странно, что бизнес региона, особенно туристический, заинтересован в этом процессе, но пока заинтересованность выражается лишь в появлении вывесок типа «Зочид буудал» (гостиница) или «Дэлгуур» (магазин). Между тем в самой Монголии спрос со стороны бурятских туристов на языковые курсы только вырос, ведь это позволяет получить годовую студенческую визу и неофициально работать в Монголии.- Из Улан-Удэ в Монголию выехал в конце сентября, думал, что ненадолго задержусь, транзитом хотел уехать в другую страну, но планы изменились, а 30-дневный безвизовый срок пребывания подошел к концу, - рассказывает Владимир, специалист в области IT-технологий. - В итоге оплатил курсы монгольского языка (2 млн тугриков, или примерно 36 тыс. рублей). Это дало возможность получить визу и легально находиться в Монголии год. Пока работаю на «удаленке», потом посмотрю, куда двигаться дальше.Как рассказывает улан-удэнец, курсы монгольского языка среди уехавших из РФ пользуются огромным спросом. Причем, собственно, мигрантов из Бурятии не столь много на языковых курсах, как могло показаться, зато очень много москвичей и сибиряков, в том числе представителей российских компаний, в основном торговых, расположенных в Улан-Баторе. Ведь знание разговорного монгольского языка не только облегчает жизнь в этой стране, но и открывает новые возможности в ведении бизнеса.Добавим, что еще 20 лет назад знание монгольского языка для живущих в Улан-Баторе россиян не было обязательным, поскольку тогда большинство монголов хорошо владело русским языком. Еще в начале 90-х русский язык изучался в школах Монголии как основной, но с тех пор ситуация поменялась и монгольская молодежь изучает в основном английский, корейский и китайский языки. А русский интересен лишь тем, кто намерен далее обучаться в российских вузах либо работать на российско-монгольской границе.Поэтому теперь россиянам приходится изучать монгольский язык. Хотя это уже наблюдалось в истории.- Во времена СССР многие жители нашего района хорошо владели монгольским языком, поскольку часто выезжали в Монголию в рамках экономического сотрудничества, работая, например, в подшефных хозяйствах на заготовке сена, - рассказывает депутат Кяхтинского райсовета Александр Фарфутдинов. - Мой отец, например, прекрасно владел монгольским языком, и я, слыша его с детства, теперь хорошо понимаю монгольский и даже немного говорю на нем. Сам язык только на первый взгляд кажется грубоватым, на самом деле он очень певучий и красивый.По словам депутата, после развала СССР связи между нашими странами на некоторое время заморозились, но сейчас «есть возможность значительно нарастить сотрудничество и число обменов между нами».Как отмечает Александр Фарфутдинов, монгольский язык не считается сложным для изучения, по сравнению с русским и китайским языками.Более быстрых результатов в изучении монгольского языка достигают и носители бурятского языка, поскольку он является родственным (в основном отличается окончанием слов и произношением).- Бурятам Кяхтинского района, учитывая его очень близкий к монгольскому диалект, легче изучать монгольский язык, в отличие от говорящих на хоринском - литературном варианте бурятского языка, - говорит публицист Александр Махачкеев. - Диалектов много, и это затрудняет общение.Как рассказывает наш собеседник, ранее в Бурятии предпринимались попытки отхода от изучения официального хоринского варианта, который далек от монгольского языка. Так, по инициативе Хамбо ламы Дамбы Аюшеева газета «Буряад үнэн» выходила не только на общем для бурят хоринском языке, но и на кяхтинском, баргузинском, селенгинском и джидинском.Однако, как подчеркнул Александр Махачкеев, время показало, что «прав был писатель Александр Лыгденов, с самого начала призывавший бурят изучать монгольский язык».- К этому варианту склоняется сегодня и Хамбо лама Дамба Аюшеев, о чем он сказал недавно. По его словам, изучать необходимо прежде всего перспективный монгольский язык, - сообщил Александр Махачкеев.Монголия для жителей Бурятии, особенно в свете санкций и прочих экономических трудностей, становится «окном в мир», где знание монгольского языка является основополагающим фактором успеха.Фото: pixabay.com