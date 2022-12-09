Общество 09.12.2022 в 18:13

ГТЛК поставила в Улан-Удэ все 59 автобусов большого класса

«Волгабасы» пополнили автобусный парк столицы Бурятии  в рамках проекта ВЭБ.РФ и ГТЛК
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ГТЛК поставила в Улан-Удэ все 59 автобусов большого класса
Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставила в Улан-Удэ все 59 автобусов большого класса по планам национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках совместного с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» проекта по обновлению городского общественного транспорта в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

ГТЛК передала городскому перевозчику завершающую партию из 12 автобусов Volgabus 5270. Средства на закупку отечественной техники были предоставлены ВЭБ.РФ. Программа обновления пассажирской техники в рамках БКД реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий минтранса России и обеспечивает равный доступ регионов к обновлению техники на льготных условиях.

«Проблема общественного транспорта стоит остро в Улан-Удэ, и мы поступательно ее решаем: закуплены новые трамваи и вот сейчас очередная закупка новых современных автобусов. Все это позволит сделать комфортными и безопасными поездки по городу. Республика уже выделила муниципалитету субсидии на повышение зарплат водителям и увеличение расходов по обслуживанию автобусов. Мы рассчитываем, что развитие муниципального перевозчика повысит конкуренцию в сфере городского транспорта и значительно повысит уровень сервиса», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Модернизация общественного транспорта дает ощутимые социальные эффекты. Так, благодаря поставкам по БКД почти 3 млн людей с ограниченными возможностями в 19 регионах страны смогут пользоваться городским транспортом, оборудованным для маломобильных пассажиров. При этом механизм льготного лизинга ГТЛК способствует оперативному обновлению парков. А серийный заказ обеспечивает комфортную стоимость городского транспорта для наших клиентов», - отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Перед нами стоит большая задача сделать города на Дальнем Востоке комфортными для проживания. Существенную роль в преобразовании городской среды в Улан-Удэ и улучшении условий жизни самих горожан играет вопрос качества работы общественного транспорта. Теперь на улицах города можно увидеть современный, красивый и удобный пассажирский транспорт»», - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Всего в рамках БКД в 2022 году компания передаст 310 новых современных и экологичных автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса – в Новосибирскую и Брянскую агломерации. Поставка транспорта в большинство регионов уже завершена. Кроме того, ГТЛК начала досрочные передачи автобусов в Пермь по планам нацпроекта БКД на 2023 год.

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной эффективности компании. 100% акций компании находится в федеральной собственности. В августе 2022 года агентство «Эксперт РА» присвоило ГТЛК рейтинг на уровне ESG-III(a), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в достижении национальных целей и реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, модернизации инфраструктуры, несырьевого экспорта и городских агломераций.

Фото: egov-buryatia.ru
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транспорт автобусы Волгобасы ГТЛК

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