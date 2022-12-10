Общество 10.12.2022 в 11:35
В Бурятии началась золотая лихорадка
Население массово скупает золотые слитки и монеты
Текст: Дмитрий Родионов
В 2022 году россияне скупили золота в 10 раз больше, чем годом ранее, - сообщает ТАСС. По прогнозу, до конца декабря население скупит больше 50 тонн. Это рекорд за всю постсоветскую историю. Ранее россияне за год покупали около трех-четырех тонн золота.
В Бурятии также складывается аналогичная ситуация, правда, темпы прироста покупок золота скромнее, чем в среднем по стране.
По данным Байкальского банка Сбербанка России, жители республики скупили за десять месяцев 2022 года 447 золотых монет, что почти в два раза больше, чем за весь 2021 год, когда было реализовано 270 золотых монет общим весом почти в два килограмма.
«Ранее, чтобы сберечь свои деньги, население Бурятии нередко вкладывало их в доллары. Однако после введения западных санкций против РФ, Банк России запретил снимать больше 10 тыс долларов со своего счета, а банки убрали проценты по валютным вкладам. Также в марте отменили НДС при покупке золотых слитков», - напомнил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский,
«Думаю, спрос на золото в республике будет оставаться высоким, как на надёжное и проверенное временем средство сбережения», - подчеркнул экономист.
Фото: pixabay.com
В Бурятии также складывается аналогичная ситуация, правда, темпы прироста покупок золота скромнее, чем в среднем по стране.
По данным Байкальского банка Сбербанка России, жители республики скупили за десять месяцев 2022 года 447 золотых монет, что почти в два раза больше, чем за весь 2021 год, когда было реализовано 270 золотых монет общим весом почти в два килограмма.
«Ранее, чтобы сберечь свои деньги, население Бурятии нередко вкладывало их в доллары. Однако после введения западных санкций против РФ, Банк России запретил снимать больше 10 тыс долларов со своего счета, а банки убрали проценты по валютным вкладам. Также в марте отменили НДС при покупке золотых слитков», - напомнил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский,
«Думаю, спрос на золото в республике будет оставаться высоким, как на надёжное и проверенное временем средство сбережения», - подчеркнул экономист.
Фото: pixabay.com