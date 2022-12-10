Общество 10.12.2022 в 12:32

В Бурятии с начала года выявлено 74 коррупционных преступления

В их числе: 23 факта взяточничества, 46 фактов хищения бюджетных средств и служебные подлоги

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Текст: Номер один
В Бурятии с начала года выявлено 74 коррупционных преступления
В Бурятии сотрудниками МВД во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами с начала года выявлено 74 преступления коррупционной направленности. Борьба с коррупцией находится на постоянном контроле руководства министерства, сообщили в его пресс-службе.

Из выявленных 74 преступлений коррупционной направленности половина совершены должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления республики, а также подведомственных учреждений.

В частности, выявлено 23 факта взяточничества в социально значимых предприятиях и организациях: комбинат по благоустройству города Улан-Удэ - фиктивный учет рабочего времени, комитет по управлению имуществом и землепользованию - незаконное предоставление в пользование земельных участков, а также в муниципальном образовании одного из районов - лоббирование главой муниципалитета интересов индивидуального предпринимателя.

Одним из приоритетных направлений в борьбе с коррупцией является защита бюджетных средств. В текущем году оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД выявлены 46 фактов хищения бюджетных средств, в том числе, выделяемых в рамках федеральных программ и национальных проектов.

Так, выявлен факт превышения должностных полномочий министром регионального правительства, который осуществил принятие выполненных работ с завышением их общей стоимости на сумму более одного миллиона рублей. Денежные средства выделялись в рамках реализации национального проекта «Экология». Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из образовательных учреждений республики по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Демография».

Не остались без внимания со стороны МВД дорожная отрасль и исполнение национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В результате проведенной работы выявлен факт хищения денежных средств в сумме свыше трех миллионов рублей при замене дорожного полотна на одной из улиц Улан-Удэ.

На постоянном контроле со стороны сотрудников МВД находятся также сферы здравоохранения и образования. В текущем году выявлен ряд фактов служебных подлогов, совершенных заведующими отделений в поликлиниках Улан-Удэ и районов республики.

В суд направлено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше миллиона рублей, выделенных на субсидирование детских дошкольных образовательных учреждений Улан-Удэ.

Фото: pixabay.com

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