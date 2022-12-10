Общество 10.12.2022 в 23:14

Победителями проекта «Откровенно» стали музыканты из Улан-Удэ

В конкурсе авторов на лучшую песню приняли участие 80 сонграйтеров со всей России
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Победителями проекта «Откровенно» стали музыканты из Улан-Удэ
В Улан-Удэ состоялся финал проекта Бурятской филармонии «Откровенно. Про песни». В конкурсе авторов на лучшую песню приняли участие 80 сонграйтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Иркутска и других городов . Эксперты конкурса — букинг-агенты, композиторы, популярные исполнители со всей России отобрали для финала 17 музыкантов, сообщили в пресс-службе филармонии.

А открылся проект 6 декабря концертом рок-группы «Местный бездарь» (Улан-Удэ) и победителя «Откровенно-2021» Бандикута (Чита). Музыканты не только исполнили свои песни, но и на деле показали, как на базе налаживается связь артистов из разных регионов Яркие, честные и талантливые, музыканты зарядили позитивом и светлой энергетикой каждого участника и зрителя.  

7 декабря финалисты представили свои песни для экспертов и зрителей. Каждый в зале мог повлиять на исход конкурса — аудитория проставляла баллы наравне с жюри прямо во время концерта. Свои треки представили Гэсэр Холхоев (Улан-Удэ), Костя Карп (Москва), Артур Кулаков (Москва), Paprika (Новосибирск) и др. Пока команда «Откровенно»  подсчитывала баллы и подводила итоги, зрители танцевали и пели вместе с известной в нашем городе группой «Сезон Dождей».

«Мы с вами очень нужны начинающим артистам. На этом проекте каждый зритель как первооткрыватель. Им нужны наши души и наши сердца. Ведь они творят о любви и для любви. Для всех нас этот проект новый, но я верю, что он вырастет в большой и очень крутой, потому что искренность побеждает все!» - поделилась арт-директор проекта Наталия Уланова.

Пятеро финалистов получили приз — запись от партнёров проекта, центра «Сила музыки»: «Русская группа» (Чита), nittness (Чита), Виктория Ивашкевич (Санкт-Петербург), «5 минут молчания» (Улан-Удэ), «список способов» (Улан-Удэ). Певица из Москвы «Алиса на сцене» выиграла специальный приз от Бурятской филармонии — возможность выступить на фестивале «Голос кочевников». Особый приз от эксперта Максима Свободы (Владивосток) — запись, аранжировку и продвижение от лейбла «Свобода.музыка» получил дуэт из Улан-Удэ «Тёплое молоко» и их нежная песня «Не отпускай».

Сразу два участника из Улан-Удэ стали победителями конкурса и получили приз — запись, сведение и аранжировку от эксперта, продюсера и сонграйтера из Санкт-Петербурга Евгения Климова — группа «Местный бездарь» (песня «Время») и Сергей Конев (песня «Тот момент»).

«Бурятская государственная филармония всегда вносит в культурную жизнь нашей республики новые форматы, направленные на поддержку молодых музыкантов. А название конкурса «Откровенно» как нельзя лучше отражает то, что мы ищем в музыке — а именно сердечность и искренность песен» — отметила министр культуры республики Бурятия Соелма Дагаева.  

В рамках проекта прошла творческая встреча участников с гостями проекта — известной группой «Свидание» (Москва) и лекция от основательницы агентства Soldoutmafia Катерины Павловой «Продвижение релизов». Завершился проект аншлагом на концерте «Свидания» — зрители с удовольствием исполняли вместе с музыкантами самые любимые песни группы — «Любовь», «Ты — до, я — ля», «Дочь» и др.      

Фото: Бурятская филармония
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