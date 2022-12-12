Общество 12.12.2022 в 11:17

Бизнесмен из Китая подарил 25 пауэрбанков для забайкальских бойцов - участников СВО

А также помог приобрести еще 25 этих гаджетов по закупочной цене, их привезла из КНР мама бизнесмена

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Бизнесмен из Китая подарил 25 пауэрбанков для забайкальских бойцов - участников СВО
Бизнесмен из Китая Бини Ян помог забайкальцам, участвующим в специальной военной операции. Предприниматель помог закупить пауэрбанки – портативные аккумуляторы – по закупочной цене, сообщает официальный портал Забайкальского края.

«Бини Ян помог закупить пауэрбанки для ребят по закупочной цене. И от себя лично еще подарил 25 пауэрбанков для наших парней. Выражаем огромную благодарность нашему другу из Китая, за оказанную гуманитарную помощь для ребят участвующих в зоне СВО», - рассказала общественница Евгения Плотникова.

Кроме того, мама Бини Ян оплатила доставку пауэрбанков из Китая в Россию. Предприниматель и его мама работают в Чите - реализуют технику в торговом центре «Ся-Ян».

При правительстве Забайкальского края создан штаб по организации помощи мобилизованным и их семьям. В состав штаба вошли не только представители органов исполнительной власти, но и волонтерского движения, некоммерческих организаций, Общероссийского народного фронта, молодёжного центра «Искра», партии «Единая Россия», Общественной палаты региона. Особым направлением объявлена акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района созданы аналогичные штабы, действуют горячие линии, организована помощь мобилизованным и членам их семей. Также волонтеры акции «Мы вместе» занимаются сбором гуманитарной помощи, предназначенной для отправки в места проведения СВО.

Фото предоставлено Евгенией Плотниковой
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спецоперация помощь бизнес КНР

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