Общество 12.12.2022 в 13:44

В Бурятии продолжают строительство детской поликлиники

Скоро в Кяхте появится новое медицинское учреждение
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии продолжают строительство детской поликлиники

В Кяхте по плану идет строительство нового здания для детской поликлиники. Его возводят по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«В 2022 году у нас две крупных стройки – детской поликлиники в Кяхтинской ЦРБ и поликлиника в Онохойской ЦРБ. Общая сумма строительства данных объектов – 175 млн руб»,

- рассказала Евгения Лудупова.
Сейчас детская поликлиника Кяхтинской районной больницы располагается в здании взрослой поликлиники на первом этаже площадью - 218,2 кв.м. Такое расположение не соответствует санитарным нормам и правилам, поэтому для Минздрава Бурятии вопрос о строительстве детской поликлиники в Кяхте был одним из приоритетных.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Бурятии, строится одноэтажное здание площадью более 400 м2 с централизованным тепло- и водоснабжением, охранно-пожарной сигнализацией, системой приточно-вытяжной вентиляции. Сумма строительства составила 41 млн руб.

Кроме того, в детской поликлинике появится система со специальным программным обеспечением. Оно позволит организовать электронный документооборот внутри подразделения ЦРБ. Это значительно облегчит труд медицинских работников - медицинские карты детей, результаты клинико-диагностических исследований, результаты консультации узких специалистов будут хранить в электронном варианте.

Вдобавок обустроят прилегающую к детской поликлинике территорию. Там появятся пандусы, проезды, беседки, площадка для колясок и зеленые насаждения. По словам главного врача Кяхтинской ЦРБ Туяны Будаевой, строительство детской консультации позволит значительно улучшить материально-техническую базу, повысит качество и доступность квалифицированной медицинской помощи детскому населению района.

«Необходимость строительства здания детской поликлиники приобрела особую актуальность и социальную значимость для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению Кяхтинского района, отвечающего современным требованиям и нормам»,

 - подчеркнула Туяна Будаева.

 

Фото: пресс-служба Минздрава Бурятии



Теги
кяхтинский район поликлиника

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