Общество 12.12.2022 в 15:08

Спецоперация привела к значительным изменениям на рынке труда

Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию
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Текст: Номер один
Спецоперация привела к значительным изменениям на рынке труда
Демография и специальная военная операция побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob. Его специалисты сравнили гендерное и возрастное распределение соискателей 15 позиций в марте и декабре 2022 года, проанализировав 360 000 активных резюме.

Наш рынок труда за последние два десятилетия, казалось бы, уже пережил все, что только может случиться — от всемирных кризисов до ковида. Но то, что происходит сегодня, можно назвать уникальной ситуацией: мы видим не приток, как было в 2008 или 2014 годах, а, напротив, сокращение числа резюме. Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал. А впереди еще очередное дно демографической «ямы» как следствие низкой рождаемости в 90-х годах.

Изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы. Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5-6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков. Настолько же изменилось гендерное соотношение среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам. Среди специалистов отделов сбыта численный перевес, пусть и минимальный, сейчас на стороне женщин: соискательницы составляют 51% от общего числа разместивших резюме (в марте женщин было 45%).

В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. Так, системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на три года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ - на два года. Важно понимать: количество «возрастных» соискателей не стало больше - процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия). Исключение составляют лишь программисты, средний возраст разработчиков за девятьу месяцев снизился с 38 до 37 лет: в профессиональной группе выросла доля соискателей до 24 лет (студентов и выпускников вузов и колледжей, а также закончивших курсы).

Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук.

Судя по опросам SuperJob, большинство работодателей уже отказались от гендерных стереотипов. Компании чаще принимают на работу людей по рекомендациям своих сотрудников, приглашают вернуться уволившихся. Все это доказывает: преимущество на рынке труда окажется на стороне нанимателей, которые смогут сориентироваться первыми и откажутся от лишних барьеров в найме.

Что касается Бурятии, то в целом за 11 месяцев количество вакансий в республике выросло всего на 0,4%. Самый сильный спад произошел в мае 2022 (-14%). При этом пик активности работодателей пришелся на январь и август 2022 (+27,2% и +29,6% соответственно), сообщает служба исследований Head Hunter, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников,

Положительную динамику продемонстрировали 14 профсфер из 28. Сюда относятся «Инсталляция и сервис» (+187%), «Искусство, развлечения» (+166%), «Строительство, недвижимость» (+90%), «Транспорт, логистика» (+87,6%) и «Рабочий персонал» (68%).

Снизилось число предложений в 17 профессиональных сферах. Наиболее сильно ситуация отразилась на банковской сфере (-56%), административном персонале (-55%), консультировании (-52%), и HR (-51%).

Самое незначительное снижение числа вакансий год к году произошло в профсферах «Наука, образование» (-1,1%), «Маркетинг, реклама (-2%), «Бухгалтерия (-2,3%), «Медицина» (-3%) и «Добыча сырья» (-6%).

Фото: pixabay.com
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