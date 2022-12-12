Общество 12.12.2022 в 15:39

Полицейские задержали 36-летнего жителя Улан-Удэ за кражу бытовой техники

Он пропил из квартиры приятеля холодильник и стиральную машину, устав ждать хозяина со спиртным
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Текст: Номер один
Полицейские задержали 36-летнего жителя Улан-Удэ за кражу бытовой техники
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Октябрьскому району задержали подозреваемого в краже бытовой техники из квартиры 48-летнего горожанина. Установлена причастность к краже 36-летнего приятеля хозяина жилища, который в течение некоторого времени проживал у потерпевшего. Мужчины периодически распивали спиртное, сообщили в МВД по Бурятии.

В отсутствие собутыльника-хозяина, которое затянулось на несколько дней, злоумышленник похитил из квартиры холодильник и стиральную машину. Нуждаясь в деньгах, он продал имущество своему знакомому, солгав при этом, что собственником является его младший брат, который в связи с продажей жилья распродает и всё имущество. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Отметим, подозреваемый ранее был неоднократно судим. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности ещё по двум фактам имущественных преступлений на территории Октябрьского района. Ранее, во время расследования уголовных дел по данным фактам, мужчина скрылся от правоохранительных органов, поэтому был объявлен в розыск и на днях задержан. Подрабатывает грузчиком на одной из оптовых баз.

Возбуждено уголовное дело.  Злоумышленник заключен под стражу.

Добавим, полицейскими также установлен покупатель похищенной бытовой техники. Холодильник у него изъят и возвращен владельцу, стиральную машину он продал.

Фото: «Номер один»
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преступность кража задержание

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