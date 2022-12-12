Общество 12.12.2022 в 16:20

В Улан-Удэ пассажирка взыскала 200 тысяч за травму в автобусе

В результате ДТП женщина повредила позвоночник и долго лечилась
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пассажирка взыскала 200 тысяч за травму в автобусе
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу женщины компенсацию морального вреда за полученные травмы во время поездки на муниципальном транспорте.

Как рассказали в УФССП Бурятии, женщина находилась в автобусе в тот момент, когда он попал в дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке при выезде со второстепенной дороги виновник ДТП не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной дороге. В результате пассажирка получила травму позвоночника, которую суд расценил, как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести.

Женщина долгое время лечилась, после чего обратилась в суд за возмещением морального вреда. Суд иск удовлетворил и присудил солидарно взыскать с транспортной компании и виновника ДТП 200 тысяч рублей.

«Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного характера. После этого необходимая сумма поступила на депозитный счет и в кратчайшие сроки переведена взыскательнице», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Фото: «Номер один»
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