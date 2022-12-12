В Улан-Удэ пассажирка взыскала 200 тысяч за травму в автобусе

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали в пользу женщины компенсацию морального вреда за полученные травмы во время поездки на муниципальном транспорте.Как рассказали в УФССП Бурятии, женщина находилась в автобусе в тот момент, когда он попал в дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке при выезде со второстепенной дороги виновник ДТП не предоставил преимущество автобусу, который ехал по главной дороге. В результате пассажирка получила травму позвоночника, которую суд расценил, как повреждение, причинившее вред здоровью средней тяжести.Женщина долгое время лечилась, после чего обратилась в суд за возмещением морального вреда. Суд иск удовлетворил и присудил солидарно взыскать с транспортной компании и виновника ДТП 200 тысяч рублей.«Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и возможных мерах принудительного характера. После этого необходимая сумма поступила на депозитный счет и в кратчайшие сроки переведена взыскательнице», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Фото: «Номер один»