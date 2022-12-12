В Улан-Удэ состоялось открытие зимнего лыжного сезона

В минувшие выходные под эгидой городского спортивного праздника «Спорт, здоровье и зима» на улан-удэнской базе Зорька соревновалось около 200-300 взрослых и детей. Третье место в гонке сильнейших мужчин 2004 года рождения и старше занял депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов.Первое же место занял Николай Коробченко, член сборной Бурятии по лыжным гонкам. Вторым пришёл Ярослав Катлярчук, мастер спорта по лыжным гонкам, военнослужащий 36-й Армии.Депутат Михаил Гергенов ежегодно участвует в городских гонках, гонках «Лыжня России» и в 50-километровом марафоне в Максимихе по льду Байкала.- Нам есть, на кого равняться. Так наша спортсменка из Селенгинска Лиза Каплина победила 8 декабря на этапе Кубка России всех сильнейших биатлонисток России, в том числе олимпийскую чемпионку из Белоруссии Динару Алимбекову, - заявил депутат на открытии спортивного сезона. - А Алиса Жамбалова участвовала в Олимпиаде в Южной Корее.Народный избранник обратился к молодым спортсменам с напутствием «не бояться, вставать на лыжню, бежать и добиваться успехов».Помимо этого, Михаил Гергенов для развития спорта в своем избирательном округе добился строительства четырёх стадионов с искусственным покрытием для футбола в школах №22, 38, 46 и 23. А в 2023 году им запланировано строительство стадиона в школе №41 на ЛВРЗ. На всех новых стадионах депутатом ежегодно проводятся Спартакиады для школьников и т.д.Помимо поддержки спорта Михаил Гергенов продолжает обеспечивать продуктовыми наборами семьи мобилизованных в Улан-Удэ, каждые выходные развозя нуждающимся подарки стоимостью около 1 тысячи рублей каждый.Фото: предоставлено М. Гергеновым