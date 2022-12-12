Общество 12.12.2022 в 16:41
В Улан-Удэ состоялось открытие зимнего лыжного сезона
Третье место в лыжных гонках занял депутат Хурала Михаил Гергенов
Текст: Номер один
В минувшие выходные под эгидой городского спортивного праздника «Спорт, здоровье и зима» на улан-удэнской базе Зорька соревновалось около 200-300 взрослых и детей. Третье место в гонке сильнейших мужчин 2004 года рождения и старше занял депутат Народного Хурала Бурятии Михаил Гергенов.
Первое же место занял Николай Коробченко, член сборной Бурятии по лыжным гонкам. Вторым пришёл Ярослав Катлярчук, мастер спорта по лыжным гонкам, военнослужащий 36-й Армии.
Депутат Михаил Гергенов ежегодно участвует в городских гонках, гонках «Лыжня России» и в 50-километровом марафоне в Максимихе по льду Байкала.
- Нам есть, на кого равняться. Так наша спортсменка из Селенгинска Лиза Каплина победила 8 декабря на этапе Кубка России всех сильнейших биатлонисток России, в том числе олимпийскую чемпионку из Белоруссии Динару Алимбекову, - заявил депутат на открытии спортивного сезона. - А Алиса Жамбалова участвовала в Олимпиаде в Южной Корее.
Народный избранник обратился к молодым спортсменам с напутствием «не бояться, вставать на лыжню, бежать и добиваться успехов».
Помимо этого, Михаил Гергенов для развития спорта в своем избирательном округе добился строительства четырёх стадионов с искусственным покрытием для футбола в школах №22, 38, 46 и 23. А в 2023 году им запланировано строительство стадиона в школе №41 на ЛВРЗ. На всех новых стадионах депутатом ежегодно проводятся Спартакиады для школьников и т.д.
Помимо поддержки спорта Михаил Гергенов продолжает обеспечивать продуктовыми наборами семьи мобилизованных в Улан-Удэ, каждые выходные развозя нуждающимся подарки стоимостью около 1 тысячи рублей каждый.
Фото: предоставлено М. Гергеновым
Первое же место занял Николай Коробченко, член сборной Бурятии по лыжным гонкам. Вторым пришёл Ярослав Катлярчук, мастер спорта по лыжным гонкам, военнослужащий 36-й Армии.
Депутат Михаил Гергенов ежегодно участвует в городских гонках, гонках «Лыжня России» и в 50-километровом марафоне в Максимихе по льду Байкала.
- Нам есть, на кого равняться. Так наша спортсменка из Селенгинска Лиза Каплина победила 8 декабря на этапе Кубка России всех сильнейших биатлонисток России, в том числе олимпийскую чемпионку из Белоруссии Динару Алимбекову, - заявил депутат на открытии спортивного сезона. - А Алиса Жамбалова участвовала в Олимпиаде в Южной Корее.
Народный избранник обратился к молодым спортсменам с напутствием «не бояться, вставать на лыжню, бежать и добиваться успехов».
Помимо этого, Михаил Гергенов для развития спорта в своем избирательном округе добился строительства четырёх стадионов с искусственным покрытием для футбола в школах №22, 38, 46 и 23. А в 2023 году им запланировано строительство стадиона в школе №41 на ЛВРЗ. На всех новых стадионах депутатом ежегодно проводятся Спартакиады для школьников и т.д.
Помимо поддержки спорта Михаил Гергенов продолжает обеспечивать продуктовыми наборами семьи мобилизованных в Улан-Удэ, каждые выходные развозя нуждающимся подарки стоимостью около 1 тысячи рублей каждый.
Фото: предоставлено М. Гергеновым
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