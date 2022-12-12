Общество 12.12.2022 в 20:11

В Улан-Удэ на ночь отключат холодную воду в части «сотых» кварталов

Подвоз воды ограничен - автоцистерны будут выезжать по заявкам горожан
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ на ночь отключат холодную воду в части «сотых» кварталов
В Улан-Удэ сегодня с 22:00 до 06:00 13 декабря по запросу ООО «Бест плюс» в 113-м микрорайоне будет произведено отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба муниципального «Водоканала».

Причина отключения водоснабжения - ремонт повысительно-насосной станции, которая находится в зоне эксплуатационной ответственности компании «Бест Плюс», отметили в пресс-службе предприятия.

Из-за того, что ремонтные работы будут проводиться ночью, подвоз воды ограничен - автоцистерны будут выезжать по заявкам горожан.

В связи с этим, городской «Водоканал» рекомендует потребителям осуществить при необходимости дополнительный резерв холодной воды.

Это уже вторая «обезвоженная» территория Улан-Удэ. Как сообщал «Номер один», сегодня в 5 часов вечера в связи с аварией на водоводе по ул. Камова отключено холодное водоснабжение на нескольких улицах. Под отключение попали многоквартирные дома по ул. Камова, 1, 3, 5, 9, 15, 19, 11, 17, ул. Чкалова, 12, 14, 14д, 18, а также частный сектор: улицы Буранная, Клеверная, Испытателей, Северо-Восточная, Мунгонова, Сафронова, Миля и Яшина.

Сейчас к ним добавляются:



Телефон круглосуточной аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» 44-00-00, 44-10-33.


Фото: «Водоканал»
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