Несколько улиц в Улан-Удэ вновь остались без воды

Сегодня в 5 часов вечера в связи с аварией на водоводе по ул. Камова отключено холодное водоснабжение на нескольких улицах. Под отключение попали многоквартирные дома по ул. Камова, 1, 3, 5, 9, 15, 19, 11, 17, ул. Чкалова, 12, 14, 14д, 18, а также частный сектор: улицы Буранная, Клеверная, Испыталей, Северо-Восточная, Мунгонова, Сафронова, Миля и Яшина.«В настоящее время идёт подготовка к проведению земляных работ на объекте. Ориентировочное время устранения аварии - в течении 8 часов. Работает две аварийно-восстановительные бригады и 5 единиц спецтехники. Подвоз воды организован», - сообщили в «Водоканале».Фото: «Номер один»