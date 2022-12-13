Главный санврач Бурятии: риски инфицирования по-прежнему сохраняются

В Бурятии на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ сохранялась на прежнем уровне, из общего числа заболевших до 65% приходилось на жителей Улан-Удэ. Также выявлялись случаи заболеваемости гриппом, при этом все заболевшие не были вакцинированы, сообщил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.По словам главного санврача, в возрастной категории 7-14 лет наблюдается снижение заболеваемости на 8,3%. Сергей Ханхареев связал этот позитивный факт с переводом образовательных учреждений на дистанционный режим обучения. «Эта мера дала должный эффект», - констатировал он.Тем не менее, как отметил главный санврач, риски инфицирования по-прежнему сохраняются, особенно в преддверии новогодних праздников, когда существенно возрастает миграция населения.«Чтобы максимально снизить вероятность заражения, рекомендуется соблюдать простые, но эффективные меры профилактики – использовать маски в местах массового скопления людей, чаще мыть руки, регулярно проветривать и соблюдать дезинфекционный режим в помещениях, а в случае заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Эти меры помогут защититься от респираторных заболеваний, в том числе от гриппа, ОРВИ и COVID-19», - заявил Сергей Ханхареев.Фото: Роспотребнадзор Бурятии