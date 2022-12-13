Общество 13.12.2022 в 10:14
Участники акции протеста в Монголии расходятся в требованиях
Появились призывы возобновить расследование в отношении бывшего президента страны Халтмаагийн Баттулги
Текст: Номер один
Участники протестных акций в Монголии начали расходиться в своих требованиях к властям, разбиваться на группы и спорить между собой. Об этом сообщает корр. ТАСС с главной площади монгольской столицы.
Несколько человек устроили сидячую забастовку у ступеней, ведущих к главному входу в здание правительства, и провели там ночь с субботу на воскресенье. Возле этой группы звучали ставшие привычными лозунги объявить имена высокопоставленных коррупционеров и расхитителей угля.
Люди старшего и среднего возраста столпились недалеко от возводимого ледового городка у трибуны с микрофоном. Здесь громко спорили о необходимости роспуска парламента. Особенно горячо обсуждалось мнение о том, что стране нужна избирательная реформа и двухпалатный законодательный орган.
Среди молодых участников митинга, расположившихся ближе к памятнику Сухэ-Батору все чаще звучали призывы отправить в отставку все правительство. К основным лозунгам молодежи «Дайте мне работу» и «Мое будущее умирает» добавились красочные баннеры и транспаранты с требованиями отставки премьер-министра и членов правительства.
Несмотря на разные требования, участники всех возрастов объединяются в регулярных шествиях по периметру площади. Как признались некоторые участники шествий, это помогает им согреться, особенно когда после заката начинает резко холодать. В эти дни в Улан-Баторе держится морозная погода, температура воздуха доходит до -35 градусов.
Министр юстиции и внутренних дел страны Хишгэгийн Нямбаатар на брифинге в понедельник призвал возобновить расследование в отношении бывшего президента Халтмаагийн Баттулги.
В Монголии расследуют дело о хищении угля при экспорте в Китай. Недовольство его ходом стало поводом к протестам, которые прошли на прошлой неделе в Улан-Баторе. В ответ власти создали рабочую группу по расследованию дела для взаимодействия с гражданским обществом.
«Есть интересные факты об офтейк-договорах (договоры о поставке еще не произведенного товара - прим. ТАСС), заключенных бывшим президентом Халтмаагийн Баттулгой. В 2017 и 2018 годах все дела против него были прекращены. Я считаю, что они должны быть расследованы повторно», - заявил министр на брифинге в понедельник.
Также он напомнил, что контракты по экспорту угля были засекречены в период, когда президентом Монголии был Халтмаагийн Баттулга. Министр также упомянул решения Халтмаагийн Баттулги по строительству железной дороги Таван-Толгой - Гашуунсухайт, добавив, что «этот человек должен быть проверен в первую очередь». Обвинения в адрес бывшего президента ранее также выдвигал министр экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар.
Халтмаагийн Баттулга с 2008 по 2012 годы работал министром транспорта и дорожного развития страны. В 2012 году стал министром легкой промышленности и сельского хозяйства. В 2017 году выиграл выборы президента от Демократической партии.
Пока же правительство Монголии проведет международный аудит в крупнейшей угольной госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», аудит поручат международной компании. Об этом в понедельник сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар.
«Сегодня на заседании правительства принято решение о проведении международного аудита в компании «Эрдэнэс Таван-Толгой», связанной с хищением угля. Мы выберем одну из лучших в мире аудиторских компаний и внедрим комплексный международный внешний контроль и аудит финансовых операций этой компании», - заявил министр на брифинге.
Он добавил, что на заседании правительства также принято решение о создании рабочей группы по преобразованию «Эрдэнэс Таван-Толгой» в публичную компанию. «Мы исправили допущенные ошибки, подготовили документы для выхода компании на международное IPO», - отметил Хишгэгийн Нямбаатар.
Данное решение принято на фоне прошедших на прошлой неделе протестов. Поводом к демонстрациям стало недовольство граждан ходом расследования хищений при экспорте угля в Китай.
Госкомпания «Эрдэнэс Таван-Толгой» владеет одноименным месторождением, которое открыли в аймаке Умнуговь (Южная Гоби) советские геологи в середине 1950 годов. Это крупнейшее угольное месторождение Монголии с запасами около семи миллиардов тонн сырья. С 1990 годов месторождение разрабатывали частные предприятия.
В 2008 году власти страны вернули месторождение в государственную собственность и создали компанию «Эрдэнэс Таван-Толгой». Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. Часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между всеми жителями страны.
Напомним, протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: unsplash.com
Несколько человек устроили сидячую забастовку у ступеней, ведущих к главному входу в здание правительства, и провели там ночь с субботу на воскресенье. Возле этой группы звучали ставшие привычными лозунги объявить имена высокопоставленных коррупционеров и расхитителей угля.
Люди старшего и среднего возраста столпились недалеко от возводимого ледового городка у трибуны с микрофоном. Здесь громко спорили о необходимости роспуска парламента. Особенно горячо обсуждалось мнение о том, что стране нужна избирательная реформа и двухпалатный законодательный орган.
Среди молодых участников митинга, расположившихся ближе к памятнику Сухэ-Батору все чаще звучали призывы отправить в отставку все правительство. К основным лозунгам молодежи «Дайте мне работу» и «Мое будущее умирает» добавились красочные баннеры и транспаранты с требованиями отставки премьер-министра и членов правительства.
Несмотря на разные требования, участники всех возрастов объединяются в регулярных шествиях по периметру площади. Как признались некоторые участники шествий, это помогает им согреться, особенно когда после заката начинает резко холодать. В эти дни в Улан-Баторе держится морозная погода, температура воздуха доходит до -35 градусов.
Министр юстиции и внутренних дел страны Хишгэгийн Нямбаатар на брифинге в понедельник призвал возобновить расследование в отношении бывшего президента Халтмаагийн Баттулги.
В Монголии расследуют дело о хищении угля при экспорте в Китай. Недовольство его ходом стало поводом к протестам, которые прошли на прошлой неделе в Улан-Баторе. В ответ власти создали рабочую группу по расследованию дела для взаимодействия с гражданским обществом.
«Есть интересные факты об офтейк-договорах (договоры о поставке еще не произведенного товара - прим. ТАСС), заключенных бывшим президентом Халтмаагийн Баттулгой. В 2017 и 2018 годах все дела против него были прекращены. Я считаю, что они должны быть расследованы повторно», - заявил министр на брифинге в понедельник.
Также он напомнил, что контракты по экспорту угля были засекречены в период, когда президентом Монголии был Халтмаагийн Баттулга. Министр также упомянул решения Халтмаагийн Баттулги по строительству железной дороги Таван-Толгой - Гашуунсухайт, добавив, что «этот человек должен быть проверен в первую очередь». Обвинения в адрес бывшего президента ранее также выдвигал министр экономического развития Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар.
Халтмаагийн Баттулга с 2008 по 2012 годы работал министром транспорта и дорожного развития страны. В 2012 году стал министром легкой промышленности и сельского хозяйства. В 2017 году выиграл выборы президента от Демократической партии.
Пока же правительство Монголии проведет международный аудит в крупнейшей угольной госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», аудит поручат международной компании. Об этом в понедельник сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатар.
«Сегодня на заседании правительства принято решение о проведении международного аудита в компании «Эрдэнэс Таван-Толгой», связанной с хищением угля. Мы выберем одну из лучших в мире аудиторских компаний и внедрим комплексный международный внешний контроль и аудит финансовых операций этой компании», - заявил министр на брифинге.
Он добавил, что на заседании правительства также принято решение о создании рабочей группы по преобразованию «Эрдэнэс Таван-Толгой» в публичную компанию. «Мы исправили допущенные ошибки, подготовили документы для выхода компании на международное IPO», - отметил Хишгэгийн Нямбаатар.
Данное решение принято на фоне прошедших на прошлой неделе протестов. Поводом к демонстрациям стало недовольство граждан ходом расследования хищений при экспорте угля в Китай.
Госкомпания «Эрдэнэс Таван-Толгой» владеет одноименным месторождением, которое открыли в аймаке Умнуговь (Южная Гоби) советские геологи в середине 1950 годов. Это крупнейшее угольное месторождение Монголии с запасами около семи миллиардов тонн сырья. С 1990 годов месторождение разрабатывали частные предприятия.
В 2008 году власти страны вернули месторождение в государственную собственность и создали компанию «Эрдэнэс Таван-Толгой». Она стала крупнейшим экспортером монгольского угля. Часть акций этой госкомпании как долю природных богатств безвозмездно распределили между всеми жителями страны.
Напомним, протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что размер хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акций протеста пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о формировании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую включены как представители властей, так и до сотни протестующих.
Фото: unsplash.com
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