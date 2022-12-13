В Улан-Удэ для детей военнослужащих пройдут благотворительные елки

В этом году дети из семей участников специальной военной операции - добровольцев, контрактников, мобилизованных, военнослужащих, погибших или ставших инвалидами на спецоперации, посетят новогодние представления, которые пройдут под патронажем главы Бурятии и мэра Улан-Удэ.- Мероприятия с детьми по встрече нового 2023 года стартуют в Улан-Удэ с 21 декабря. Несмотря на сложную обстановку и в мире, и с заболеваниями в детско-взрослой среде, руководством республики и города решено не лишать детей праздничного настроения и ожидания чуда, которое преподносит новогодняя ёлка. Разумеется, будут приниматься все меры профилактики по ОРВИ, гриппу, Ковид-19 и антитеррористической защищенности, - сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.Всего в школах города обучается 2842 школьника из семей участников спецоперации и 1164 воспитанников детских садов. Из них 606 детей школьного возраста посетят представление на ёлке главы Бурятии, которая пройдет 21 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе.Новогодние представления под патронажем мэра Улан-Удэ «Волшебное приключение или Новый год наоборот» с вручением новогоднего подарка пройдут в городском Дворце детского (юношеского) творчества. Всего под патронажем мэра пройдут пять елок для детей участников СВО. Также 28 декабря состоятся два новогодних представления под патронажем горсовета Улан-Удэ.- Ёлки для дошколят пройдут в муниципальных детских садах. Подарки планируется получить через Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ, в котором также обработаны списки детей-дошкольников данной категории, - отметила Татьяна Митрофанова.Фото: «Номер один»