Поезд Иркутск–Улан-Батор доказывает востребованность после пандемии

Международный поезд Иркутск – Улан-Батор, возобновивший курсирование в апреле 2022 года, за семь месяцев перевез 10,2 тыс пассажиров, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.Подавляющее большинство пассажиров – 9,1 тыс человек, совершили поездки в Монголию и обратно. Остальные воспользовались международным поездом для путешествия внутри России: по участку Иркутск – Наушки.Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. По маршруту курсирует два состава – формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» и Улан-Баторской железной дороги.Продажа билетов на поезд Иркутск – Улан-Батор открыта за 60 суток до поездки. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».Фото: pixabay.com