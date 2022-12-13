Общество 13.12.2022 в 15:08

Лихачка из Улан-Удэ насобирала почти сотню штрафов за нарушение ПДД

Любительнице ездить не по правилам пришлось заплатить более 66 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Лихачка из Улан-Удэ насобирала почти сотню штрафов за нарушение ПДД
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с автоледи больше 66 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Как рассказали в УФССП Бурятии, с начала 2022 года в отношении лихачки было заведено 91 исполнительное производство за неоплаченные штрафы ГИБДД. В основном штрафы женщина получила за превышение скорости, также были нарушения правил стоянки, проезд на запрещающий знак светофора и  невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.

Помимо взыскания штрафов ГИБДД из-за несвоевременного погашения задолженности горожанке также пришлось заплатить исполнительский сбор, отметили в УФССП.

Фото: pixabay.com
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