Лихачка из Улан-Удэ насобирала почти сотню штрафов за нарушение ПДД

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с автоледи больше 66 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Как рассказали в УФССП Бурятии, с начала 2022 года в отношении лихачки было заведено 91 исполнительное производство за неоплаченные штрафы ГИБДД. В основном штрафы женщина получила за превышение скорости, также были нарушения правил стоянки, проезд на запрещающий знак светофора и невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.Помимо взыскания штрафов ГИБДД из-за несвоевременного погашения задолженности горожанке также пришлось заплатить исполнительский сбор, отметили в УФССП.Фото: pixabay.com