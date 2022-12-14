Председатель Следственного комитета России наградил школьника из Бурятии

В Следственном комитете России состоялась торжественная церемония награждения юных героев. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного ведомства Александр Бастрыкин напомнил, что данный праздник имеет глубокие корни и традиции, и мы чтим подвиги наших соотечественников в разные периоды истории.«Сегодня Россия выполняет важные задачи в рамках специальной военной операции, сотрудники СК России находятся фактически на передовой, расследуя преступления киевского режима. Отрадно, что в наших рядах есть такие отважные дети и подростки. Ваши героические поступки – это хорошее начало жизни», - сказал глава ведомства.В числе награжденных ребят был и 9-классник из Бурятии. За мужество при спасении мамы и старшего брата от вооруженного преступника, в ходе которого сам мальчик получил ранение, ему вручили медаль «За содействие».Напомним, происшествие случилось в феврале этого года в селе Оер Джидинского района. 14-летний подросток вместе с 16-летним братом и матерью проживал вместе с 29-летним отчимом. В последнее время мужчина стал проявлять признаки ревности, подозревая сожительницу в неверности. Вечером 13 февраля женщина по просьбе сестры направилась к ней домой, чтобы затопить печь. В это же время мужчина вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу на месте, он схватил охотничье ружье и кинулся на ее поиски. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать.Обнаружив сожительницу, мужчина стал ругаться с ней. Они находились во дворе дома, куда следом зашли дети женщины. Первым на помощь матери поспешил старший сын. В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону него ружье и выстрелил. Заряд дроби попал подростку по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый выстрелил еще раз, ранив мальчика в ноги. После этого мужчина скрылся, но вскоре был найден и задержан сотрудниками полиции. Раненым детям после госпитализации оказали необходимую врачебную помощь.Фото: Следственный комитет Бурятии