В здоровом коллективе – здоровый дух

Профессиональная деятельность работников здравоохранения всегда связана со значительным психоэмоциональным напряжением, обусловленным высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье пациентов. В связи с этим проводились серии тренингов с психологом Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики, с которых сотрудники уходят с положительными эмоциями и знаниями по управлению стрессом.Одним из основных направлений укрепления здоровья является физическая активность. В рамках этой программы проводится производственная гимнастика, организовывались выходы на тропу здоровья, с обучением скандинавской ходьбе, которые способствуют повышению работоспособности, снятию утомления и укреплению коллектива.Все знают о неоценимой пользе плавания для здоровья человека и поэтому сотрудники с удовольствием посещают бассейн после трудового дня, чтобы получить заряд здоровья и оптимизма, удовольствия и радости.Фото: pixabay.com