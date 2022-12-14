Общество 14.12.2022 в 09:17

В здоровом коллективе – здоровый дух

Для укрепления здоровья своих сотрудников в ГАУЗ «Стоматологической поликлинике №2» внедрена корпоративная программа «Укрепление здоровья на рабочем месте»
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Текст: Номер один
В здоровом коллективе – здоровый дух
Профессиональная деятельность работников здравоохранения всегда связана со значительным психоэмоциональным напряжением, обусловленным высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье пациентов. В связи с этим проводились серии тренингов с психологом Центра Общественного здоровья и медицинской профилактики, с которых сотрудники уходят с положительными эмоциями и знаниями по управлению стрессом.

Одним из основных  направлений укрепления здоровья является физическая активность. В рамках этой программы проводится производственная гимнастика, организовывались выходы на тропу здоровья, с обучением скандинавской ходьбе, которые способствуют повышению работоспособности, снятию утомления и укреплению коллектива.

Все знают о неоценимой пользе плавания для здоровья человека и поэтому сотрудники с удовольствием посещают бассейн  после трудового дня, чтобы получить  заряд здоровья и оптимизма, удовольствия и радости.

Фото: pixabay.com

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