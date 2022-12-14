Общество 14.12.2022 в 12:24

В Улан-Удэ задержали лже-инспектора пожнадзора

Дама продала пенсионеру противопожарное оборудование стоимостью 500 руб  по цене в 4 000 рублей
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В Улан-Удэ задержали лже-инспектора пожнадзора
В Улан-Удэ в конце октября в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило заявление о мошенничестве от 60-летней жительницы поселка Восточный. Она рассказала о том, что  неделей ранее неизвестная женщина, представившаяся сотрудником пожарной инспекции, продала её 66-летнему родственнику извещатель пожарной сигнализации. При этом за прибор, который в магазине стоит около 500 рублей, она запросила 4 тысяч рублей.

В связи с тем, что наличные деньги у пенсионера отсутствовали, он попросил «специалиста», убедившего его в необходимости наличия в квартире противопожарного датчика, посодействовать ему с перечислением оплаты через мобильный банк. Незнакомка положительно отреагировала на предложение хозяина жилища и, воспользовавшись его телефоном, перевела себе вместо озвученных четырех тысяч рублей – пять тысяч.

Отметим, что удостоверения, подтверждающего, что она является сотрудником государственного пожарного надзора МЧС, девушка не предъявляла. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница установлена и задержана полицейскими. Как сообщили в МВД по Бурятии, ею оказалась 22-летняя горожанка, не имеющая никакого отношения к госпожнадзору. Она нигде не работает, имеет 9 классов основного общего образования и, более того, 4 года назад привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемая призналась в мошеннической схеме и рассказала, что купила пожарный извещатель в магазине за 500 рублей, после чего направилась по домам в поисках покупателя.

Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  статье  159 УК РФ.  Улан-удэнка проверяется на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: unsplash.com
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преступность мошенница задержание

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