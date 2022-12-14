Общество 14.12.2022 в 14:31

Байкал стал одним из лучших мест для идеального отдыха на зимних каникулах у россиян

Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург
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Текст: Номер один
Байкал стал одним из лучших мест для идеального отдыха на зимних каникулах у россиян
Во время новогодних каникул россияне чаще всего мечтают посетить Москву, Санкт-Петербург и Сочи. При этом поклонников зимнего Санкт-Петербурга больше среди женщин, а вот поехать в январе в Сочи чаще мечтают мужчины, сообщает портал SuperJob. В его открытом приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Провести январские каникулы дома, в своем городе, мечтают 43% россиян. Причем убежденные домоседы чаще встречаются среди мужчин: 48% против 39% среди женщин. Судя по комментариям, опрошенные хотят спокойно отдохнуть, побыть с семьей и заняться домашними делами.
На Байкал на новогодние праздники хотели бы отправиться 4% опрошенных россиян: 2% мужчин и 6% женщин.

Среди самых желанных мест для поездки на новогодние каникулы лидируют Москва и Санкт-Петербург. Погулять по заснеженным столицам хотели бы по 16% респондентов из числа мечтающих провести январский отдых вне дома. Очутиться в начале января в Сочи мечтают 10%, в Карелии и на Байкале — по 4%. По 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Домбай, Ставрополье, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, а также Московская область, Новосибирск, Ярославль, Владимир и Владивосток. Еще 24% россиян хотели бы провести январские выходные в других местах: упоминались Анапа, Краснодар, Самара, Камчатка, Иваново, Суздаль и проч.

Среди представителей сильного пола чуть больше желающих увидеть зимний Сочи. Отдохнуть в январе в Санкт-Петербурге, на Байкале, в Карелии и Калининграде чаще хотят женщины.

Фото: «Номер один»



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каникулы туризм опрос Байкал

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