Общество 14.12.2022 в 14:37

Жителю Улан-Удэ не позволили захватить землю

Мужчина пытался начать строительство гаражей-самоволок
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Текст: Константин Воронов
Жителю Улан-Удэ не позволили захватить землю
В Улан-Удэ житель многоквартирного дома на проспекте Строителей пытался самовольно занять земельный участок возле дома для возведения капитальных гаражей. Как сообщили в мэрии города, незаконные действия мужчины пресекли в тот же день специалисты комитета по управлению имуществом, МУП КСК, администрации Октябрьского района и отдела полиции.

«Горожанину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. В случае повторной попытки нарушить закон в отношении мужчины применят меры административного воздействия», - рассказали в городской администрации.

В мэрии напомнили, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 5 до 200 тысяч рублей или от 1 до 3% кадастровой стоимости земельного участка.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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