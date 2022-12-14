Жителю Улан-Удэ не позволили захватить землю

В Улан-Удэ житель многоквартирного дома на проспекте Строителей пытался самовольно занять земельный участок возле дома для возведения капитальных гаражей. Как сообщили в мэрии города, незаконные действия мужчины пресекли в тот же день специалисты комитета по управлению имуществом, МУП КСК, администрации Октябрьского района и отдела полиции.«Горожанину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. В случае повторной попытки нарушить закон в отношении мужчины применят меры административного воздействия», - рассказали в городской администрации.В мэрии напомнили, что за самовольное занятие земельных участков предусмотрена административная ответственность со штрафом в размере от 5 до 200 тысяч рублей или от 1 до 3% кадастровой стоимости земельного участка.Фото: мэрия Улан-Удэ