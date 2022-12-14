В Бурятии собирают буузы для земляков, участвующих в спецоперации

Эдуард Дашиев - уроженец Бурятии, проживающий сейчас в Крыму. В своем телеграм-канале он организовал акцию «Буузы вместе». Эдуард призывает земляков отправить буузы для воинов из Бурятии, принимающих участие в спецоперации

- Акция продлена до 25 декабря 2022 г. Фура уже заказана. Ждём сбора 20 тонн. На сегодня собрано уже три тонны только в Курумканском районе, - пишет Эдуард.

Напомним, уроженец Бурятии Эдуард Дашиев, проживающий с семьей в Крыму, посильную помощь землякам оказывает с августа. Он сам, а также группа волонтеров встречают воинов в Крыму, чтобы проводить на фронт. Ребята разместили палатки в двух населенных пунктах, в которых кормят военнослужащих горячими буузами, боовами, дают возможность принять душ, постирать вещи и переодеться.