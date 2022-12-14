Бурятские таможенники не выпустили в Монголию редких гекконов и хамелеонов

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) подписана 3 марта 1973 года в Вашингтоне и вступила в силу с 1 июля 1975 года. В настоящее время под текстом Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, стоят подписи представителей 169 государств мира. В части, касающейся недопущения нелегального перемещения объектов животного и растительного миров, а также их частей (дериватов) через таможенную границу, главная роль по исполнению Конвенции отводится таможенным органам. Конвенция включает в себя три приложения, которые уточняются Конференцией Сторон – стран-участниц Конвенции каждые три года.









Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в Монголию редких пресмыкающихся. Детенышей четырех йеменских хамелеонов и двух реснитчатых гекконов-бананоедов россиянин пытался провезти под курткой.Инцидент произошел в международном автомобильном пункте пропуска Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Во время контроля внимание сотрудников таможни привлек мужчина, на котором необычным образом сидела верхняя одежда. Под курткой у него оказался завернутый в пеленку контейнер с пресмыкающимися. Нарушитель пояснил, что животных он приобрел в Улан-Удэ в качестве подарка для друга. Разрешительных документов на их вывоз у него не оказалось.Экспертиза установила, что две особи относятся к виду реснитчатый геккон-бананоед – он занесен в Международную Красную книгу и относится к уязвимым видам. Йеменские хамелеоны в свою очередь попадают под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза требуется специальное разрешение Росприроднадзора.В отношении правонарушителя возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) и статье 16.2 (недекларирование) КоАП РФ. Ему грозит штраф.Фото и видео: Бурятская таможня