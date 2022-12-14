Общество 14.12.2022 в 17:39

Бурятские таможенники не выпустили в Монголию редких гекконов и хамелеонов

Россиянин вез редких бананоедов в подарок другу, но пресмыкающиеся не имели документов
A- A+
Текст: Номер один
Бурятские таможенники не выпустили в Монголию редких гекконов и хамелеонов
Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в Монголию редких пресмыкающихся. Детенышей четырех йеменских хамелеонов и двух реснитчатых гекконов-бананоедов россиянин пытался провезти под курткой.

Инцидент произошел в международном автомобильном пункте пропуска Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Во время контроля внимание сотрудников таможни привлек мужчина, на котором необычным образом сидела верхняя одежда. Под курткой у него оказался завернутый в пеленку контейнер с пресмыкающимися. Нарушитель пояснил, что животных он приобрел в Улан-Удэ в качестве подарка для друга. Разрешительных документов на их вывоз у него не оказалось.

Экспертиза установила, что две особи относятся к виду реснитчатый геккон-бананоед – он занесен в Международную Красную книгу и относится к уязвимым видам. Йеменские хамелеоны в свою очередь попадают под действие Конвенции СИТЕС. Для их вывоза требуется специальное разрешение Росприроднадзора.



В отношении правонарушителя возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) и статье 16.2 (недекларирование) КоАП РФ. Ему грозит штраф.

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) подписана 3 марта 1973 года в Вашингтоне и вступила в силу с 1 июля 1975 года. В настоящее время под текстом Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, стоят подписи представителей 169 государств мира. В части, касающейся недопущения нелегального перемещения объектов животного и растительного миров, а также их частей (дериватов) через таможенную границу, главная роль по исполнению Конвенции отводится таможенным органам. Конвенция включает в себя три приложения, которые уточняются Конференцией Сторон – стран-участниц Конвенции каждые три года.



Фото и видео: Бурятская таможня
Теги
граница животные вывоз запрет

Все новости

В Бурятии стали известны скандальные подробности конфликта вокруг общины «Дже Цонкапа»
14.12.2022 в 17:49
Бурятские таможенники не выпустили в Монголию редких гекконов и хамелеонов
14.12.2022 в 17:39
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
14.12.2022 в 17:35
Житель Бурятии 20 километров тащил на себе украденное стегно мяса
14.12.2022 в 17:32
В Бурятии тункинцы потеряли «серп и молот»
14.12.2022 в 17:00
Замерзающим селом в Бурятии заинтересовался Александр Бастрыкин
14.12.2022 в 16:37
Сильные ветра обрушатся на Бурятию
14.12.2022 в 16:26
АВТОВАЗ стал титульным партнером пятой «Байкальской мили»
14.12.2022 в 16:06
В Улан-Удэ обсудили состояние законности в сфере защиты регионов от паводков и пожаров
14.12.2022 в 15:56
Жителям Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют уроки в школах
14.12.2022 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 декабря

Читайте также
В Бурятии стали известны скандальные подробности конфликта вокруг общины «Дже Цонкапа»
Строители пожаловались, что неизвестные закидывали их камнями и  нападали с палками
14.12.2022 в 17:49
В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности

Администрация района заключила договора на поставку угля

14.12.2022 в 17:35
В Бурятии тункинцы потеряли «серп и молот»
Жители поселка Кырен раскритиковали местные власти из-за исчезнувшего памятника
14.12.2022 в 17:00
Замерзающим селом в Бурятии заинтересовался Александр Бастрыкин

Председатель следкома России поручил доложить о ситуации в Новокижингинске

14.12.2022 в 16:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru